Производитель масла «Олейна» может продать бизнес в России

Международная компания Bunge Ltd зарегистрировала подразделение в России в 2004 году Е. Разумный

Американская Bunge намерена сократить присутствие в России, продав компанию «Бунге СНГ», которой, в частности, принадлежит маслоэкстракционный завод в Воронежской области — один из самых крупных в стране. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источники на аграрном рынке. По их словам, это интересный актив, на который может быть много претендентов, особенно учитывая его сильные бренды. «Бунге СНГ» выпускает растительное масло «Олейна», Ideal, «Масленица» и др. «Агроинвестор» направил запрос в компанию.



С 27 июня у ООО «Бунге СНГ» сменился владелец, следует из данных ЕГРЮЛ. Теперь 100% компании принадлежит Integrated Vegetable Oils and Proteins Holdings Ltd. (Бермудские острова), ранее собственником была Bunge SA.

Международная компания Bunge Ltd, один из ведущих игроков мирового продовольственного рынка, зарегистрировала подразделение в России — «Бунге СНГ» - в 2004 году. Тогда она приобрела зерновые элеваторы в Краснодарском крае и Воронежской области, а также зерновой терминал в Ростове-на-Дону.



Весной 2005 года компания начала строительство маслоэкстракционного завода в Воронежской области. Предприятие мощностью 540 тыс. т сырья в год (свыше 200 млн бутылок масла) было запущено в конце 2008-го. Инвестиции в проект составили $130 млн. Кроме бутилированного масла (в том числе высокоолеинового и обогащенного витаминами) завод «Бунге» поставляет — в том числе на экспорт — масло наливом, фритюрные смеси, специализированные смеси масел.



Компания определила российский рынок как приоритетный для переработки подсолнечника, говорится на ее сайте. Одним из основных направлений деятельности Bunge в России является производство и продажа бутилированного растительного масла. По оценке Масложирового союза, по итогам 2021 года на долю «Бунге СНГ» пришлось около 9% производства фасованного растительного масла в стране, она разделила третье место с компанией «Благо». По данным розничного аудита компании Nielsen, в 2020 году доля компании на российском рынке бутилированного подсолнечного масла составила 10,3%.



«Если текущие владельцы не будут экстренно искать покупателя на данный актив, то при текущем курсе доллара оценка данного предприятия и принадлежащих ему брендов может оказаться в десять раз больше сделанных инвестиций, — прокомментировал «Агроинвестору» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. — Существенная доля рынка в сегменте подсолнечного масла, сильные бренды и ориентированность на внутренний рынок делают данный актив практически идеальным с точки зрения защиты капитала. Можно с уверенностью прогнозировать, что объем продаж в ближайшие годы не сократится, и даже с существенной премией к рынку за данным активом выстроится очередь».



В марте прошлого года Bunge продала зерновой терминал бывшим менеджерам «Объединенной зерновой компании» и НКХП Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко, писал «Агроинвестор». Терминал обслуживает суда класса «река-море», мощность единовременного хранения — до 42 тыс. т, номинальная мощность перевалки — до 1 млн т в год. Источники на рынке говорили, что Bunge потеряла интерес к торговле зерном в России на фоне ужесточения госрегулирования сектора. В 2017 году компания отказалась от экспорта зерна из России через глубоководные порты и занималась только операциями с растительным маслом.



В 2021 году выручка «Бунге СНГ» увеличилась почти в 1,6 раза до 30 млрд руб., чистая прибыль — до 1,9 млрд руб. против 1,3 млрд руб. в 2020-м. Ранее Bunge Ltd сообщила, что на фоне событий на Украине работает в России в соответствии со всеми законными санкциями и прекратила всю инвестиционную и второстепенную деятельность в стране.



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