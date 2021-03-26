Bunge продала Ростовский зерновой терминал

О готовящейся сделке стало известно в начале февраля А. Гордеев

Бывшие менеджеры «Объединенной зерновой компании» и НКХП Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко выкупили 100% зернового терминала в порту Ростова-на-Дону у международного сельскохозяйственного трейдера Bunge, сообщает Сбербанк, профинансировавший сделку. Ее сумма не уточняется. Терминал обслуживает суда класса «река-море», мощность единовременного хранения — до 42 тыс. т, номинальная мощность перевалки — до 1 млн т в год.



«Несмотря на некую напряженность на рынке АПК в связи с введением экспортной пошлины на пшеницу, мы не прогнозируем снижения объемов экспорта при отсутствии форс-мажоров с объемами урожая, — комментирует управляющий ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. — Также мы видим, что через терминалы Азово-Донского бассейна уже сейчас переваливается порядка 40% всего российского зерна на экспорт. Не сомневаюсь, что нашим партнерам удастся загрузить мощности терминала».



Чемеричко отметил, что ранее сотрудничество со Сбером касалось только трейдингового направления. «Сейчас же мы получили положительный опыт и в инвестиционном кредитовании <…>. Ранее Ростовский зерновой терминал был кэптивным терминалом. В настоящее время мы планируем сделать терминал открытым для всех игроков рынка», — приводятся его слова в сообщении Сбера.



О готовящейся сделке стало известно в начале февраля — о ней со ссылкой на источники на рынке сообщал «Коммерсантъ». Эксперты тогда оценили сумму сделки в диапазоне 0,7-1,5 млрд руб. Источник издания говорил, что Bunge потеряла интерес к торговле зерном в России на фоне ужесточения госрегулирования рынка. Сначала налоговая служба начала бороться с посредниками между экспортерами и производителями, затем начались ограничения поставок. Источник уточнял, что Bunge еще в 2017 году отказалась от экспорта зерна из России через глубоководные порты и теперь занимается только операциями с растительным маслом.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский говорил «Коммерсанту», что в сезоне-2018/19 через терминал было поставлено около 400 тыс. т зерна, за первую половину текущего сезона — 165 тыс. т. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов предполагал, что покупатели, вероятно, планируют кратно нарастить отгрузки, а своя инфраструктура гарантирует доступ к мощностям. Но с учетом возможного снижения экспорта зерна из России, в ближайшие годы сроки окупаемости инвестиций могут оказаться выше ожидаемых, предупреждал он.



Компания «Бунге СНГ» начала работу в России в 2004 году. Тогда она приобрела зерновые элеваторы в Краснодарском крае и Воронежской области, а также зерновой терминал в Ростове-на-Дону, говорится на сайте компании. Там также отмечается, что «Бунге СНГ» вошла в тройку лидеров по объемам продаж растительного масла и экспорту зерновых в нашей стране. Bunge присутствует в 30 странах мира и является одним из ведущих агрохолдингов.

