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Новый проект – Агроконсалтинг

Компании

Bunge может продать Ростовский зерновой терминал

Стоимость сделки оценивается в сумму до 1,5 млрд рублей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Bunge приобрела Ростовский зерновой терминал в 2004 году
Bunge
Bunge приобрела Ростовский зерновой терминал в 2004 году
Bunge

Компания Bunge, один из четырех крупнейших мировых трейдеров сельхозпродукции, может продать принадлежащий ему Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тыс. т в год бывшим топ-менеджерам «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко, развивающим свой бизнес по торговле зерном, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на зерновом рынке. Два из них оценили возможную сумму сделки в 0,7-1,5 млрд руб. Сейчас идет процедура due diligence, знает один из них. Однако гендиректор «АгроЛенд» Алексей Черемичко сказал «Агроинвестору», что не имеет отношения к этой сделке. «Планы на определенные приобретения у нас есть, но информация, которая касается Bunge, на сегодняшний день не соответствует действительности», — прокомментировал он.

Bunge приобрела Ростовский зерновой терминал в 2004 году, почти в одно время с элеваторами в Краснодарском крае и Воронежской области, говорится на сайте компании. Ростовский терминал обслуживает суда класса «река-море» вместимостью до 5,5 тыс. т, пишет «Коммерсант». По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, в сезоне-2018/19 через терминал было поставлено около 400 тыс. т зерна, за первую половину текущего сезона — 165 тыс. т, пишет издание. Источник «Коммерсанта» отмечает, что Bunge потеряла интерес к торговле зерном в России на фоне ужесточения регулирования рынка со стороны государства. Сначала налоговая служба начала бороться с посредниками между экспортерами и производителями, затем начались ограничения поставок. В 2017 году Bunge отказалась от экспорта зерна из России через глубоководные порты. Российский офис Bunge теперь занимается только операциями с растительным маслом, рассказал источник издания.

По словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, потенциальные покупатели Ростовского зернового терминала, вероятно, рассчитывают кратно нарастить отгрузки, а своя инфраструктура гарантирует доступ к мощностям, прокомментировал он «Коммерсанту». Но с учетом возможного снижения экспорта зерна из России в ближайшие годы сроки окупаемости инвестиций могут оказаться выше ожидаемых, предупредил он. Эксперт также отметил, что за 2013-2020 годы доля иностранных трейдеров в российском экспорте зерна сократилась с 54% до 31%.

Сизов также рассказал «Агроинвестору», что присутствие мультинациональных компаний в России сокращается, в частности, они стали снижать активность после вхождения Крыма в состав России, опасаясь санкций и недовольства инвесторов. «Bunge взяла курс на сокращение бизнеса в России еще в 2014 году, — напоминает эксперт. — Конечно, это плохо, у нас становится меньше покупателей. Для сельхозпроизводителей это хуже, поскольку постепенно снижается конкуренция за зерно». Сизов отмечает, что работа с современными передовыми компаниями — это положительная практики ведения бизнеса. К примеру, 10 лет назад все закупочные цены были секретом, а сейчас они открыто публикуются, что является важнейшим индикатором для внутреннего рынка, и это стало возможным именно благодаря появлению на рынке новых компаний и новых подходов, говорит Сизов. Он считает, что уход крупных иностранных игроков с российского рынка в недалекой перспективе может привести к снижению экспорта в разы.

При этом эксперт обращает внимание, что если до недавнего времени российские компании инвестировали в инфраструктуру или рассматривали такую возможность, то сейчас участники рынка не понимают, что происходит в связи с вмешательством государства в рыночные процессы. «Это крайне негативный сигнал для любых инвестиций в инфраструктуру. Потому что инфраструктурные инвестиции по определению — это обычно очень консервативные вложения с низкой доходностью и высокой предсказуемостью», — добавляет Сизов.

Bunge, основанная в 1818 году, сейчас присутствует в 30 странах мира и является одним из ведущих агрохолдингов, говорится на сайте компании. В России ООО «Бунге СНГ» появилось в 2004 году, компания вошла в тройку лидеров по объемам продаж растительного масла и экспорту зерновых в нашей стране.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
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