В этом году урожай зерна в России ожидается ниже прошлогоднего рекорда ГК "Прометей"

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2023/24 на 1 млн т до 47,5 млн т. Оценка потенциала вывоза ближайшего конкурента — стран ЕС — осталась без изменений по сравнению с июнем, на уровне 38,5 млн т. Прогноз поставок на внешние рынки фуражного зерна из России оценивается в 9 млн т, как и в прошлом месяце.



В 2022/23 сельхозгоду, по данным американского агроведомства, Россия поставила на внешние рынки 45,5 млн т пшеницы «при достаточных запасах, отсутствии ограничений на экспорт в течение всего года и конкурентоспособных ценах» и снова стала крупнейшим экспортером. Основные покупатели находятся на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Центральной Азии, отмечают американские аналитики.Страны ЕС вместе вывезли 34 млн т пшеницы.



Хотя в этом году урожай зерна в стране ожидается ниже прошлогоднего рекорда, большие переходящие запасы (по итогам сезона-2022/23 они оцениваются в 16,6 млн т) обеспечат сохранение экспортных поставок на высоком уровне, и даже позволят обновить рекорд, уверены в Минсельхозе США. Импортный спрос на пшеницу на многих ведущих для России рынках, включая Египет, Иран и Алжир остается.



При этом прогноз производства пшеницы в России в этом году остался прежним — 85 млн т без учета Крыма. Также американские аналитики сохранили оценку внутреннего потребления агрокультуры в 42 млн т. Конечные запасы пшеницы на конец сезона-2023/24 уменьшены на 2 млн т до 12,44 млн т. Валовой сбор фуражных зерновых, по оценке Минсельхоза США, составит 42,25 млн т, такое же значение было в предыдущем обзоре ведомства. Прогноз их потребления увеличен на 0,1 млн т до 33,5 млн т.



По данным Минсельхоза России, в прошедшем сезоне страна экспортировала рекордные 60 млн т зерна, в том числе, по предварительной оценке, отгрузки пшеницы составили 47 млн т. В новом сельхозгоду, по прогнозу ведомства, на внешние рынки может быть поставлено до 55 млн т зерна, хотя экспортный потенциал может быть повышен в случае увеличения урожая. Его прогноз министерство пока не меняет: 123 млн т зерна, включая 78 млн т пшеницы (с учетом новых регионов).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

