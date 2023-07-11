Пшеница подорожала на фоне ослабления рубля

В июле отгрузки пшеницы могут составить около 3,7 млн тонн Е. Разумный

За прошлую неделю цены на пшеницу значительно укрепились на фоне резкого ослабления рубля к доллару, говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса», на которые ссылается пoлe.pф. Так, пшеница с протеином 12,5% в глубоководных портах подорожала на 900 руб. до 15,8-16 тыс. руб. за тонну, на малой воде — на 1 тыс. руб. до 14,5 тыс. руб. за тонну. Год назад цены в глубоководных портах были на уровне 14,4 тыс. руб., на малой воде — 13,5 тыс. руб. за тонну. Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле оставались на уровне $230-235 за тонну FOB.



На внутреннем рынке на Юге пшеница с протеином 12,5% подорожала на 700 руб. до 13,8-14,2 тыс. руб. за тонну (EXW элеватор), в Центре — на 200 руб. до 9,8-10,4 тыс. руб. за тонну, в Поволжье — на 650 руб. до 10,5-11,2 тыс. руб. за тонну. В Сибири цены оставались без изменений на уровне 9,2-11 тыс. руб. за тонну.



В сезоне-2022/23, по данным аналитиков «Русагротранса», Россия экспортировала рекордные 49,2 млн т пшеницы (предыдущий рекорд сезона-2017/18 — 42 млн т). «В четыре из пяти ключевых стран-импортеров был поставлен исторически рекордный объем российской пшеницы. По сравнению с предыдущим сезоном вырос экспорт в Турцию — до 9,2 млн т (плюс 34% год к году), Египет — до 8,1 млн т (плюс 61%), Саудовскую Аравию — до 2,7 млн т (в 2,7 раза), Алжир — до 2,1 млн т (в 4,2 раза)», — сравнили аналитики. При этом вывоз пшеницы в Иран снизился до 2,7 млн т (минус 56%). Вместе с тем на фоне засухи в Аргентине и конкуренции с американской и канадской пшеницей резко увеличились поставки в Бразилию — с 28 тыс. т до 694 тыс. т, а также в Мексику — с 58 тыс. т до 690 тыс. т.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее говорил, что экспорт зерна за прошедший сезон составил рекордные 60 млн т. Отгрузки пшеницы ведомство предварительно оценивало на уровне 47 млн т.



По данным «Русагротранса», вывоз пшеницы в июне составил 3,76 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС, что стало новым рекордом для этого месяца. Предыдущий рекорд — 2,77 млн т — был зафиксирован в июне 2018 года. По прогнозу аналитиков, в июле отгрузки могут составить около 3,7 млн т.



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