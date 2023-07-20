Минсельхоз: рентабельность производства зерновых снизилась почти вдвое

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 123 млн тонн Pixabay

Рентабельность производителей зерновых за год снизилась почти в два раза. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. «Вследствие неисполнения российских требований по “зерновой сделке” так называемой у нас очень серьезно выросли транспортные расходы при экспорте. Соответственно, экспортеры отчасти перекладывают эти издержки на производителей зерновых, на наших растениеводов», — пояснил глава агроведомства (цитата по стенограмме на сайте Кремля).



Если в 2021 году производители зерна получили около 333 млрд руб. прибыли, то в 2022-м — только 204 млрд руб., сравнил Патрушев. «Тут недополученный доход или в принципе потери, можно это и так назвать, составили порядка 130 млрд руб.», — обратил внимание он.



Несмотря ни на что, посевная в стране прошла штатно, сейчас продолжается уборочная кампания, рассказал министр. Минсельхоз сохраняет прежний прогноз урожая зерна — 123 млн т. По словам главы ведомства, это оптимальный объем для сохранения баланса на внутреннем рынке и развития внешнеторгового потенциала. Экспорт при таком урожае может составить 55 млн т. «То есть мы сможем и наших дружественных партнеров накормить», — добавил министр.



Сейчас уборочная кампания вошла в активную фазу и ведется в 35 регионах. Зерновые обмолочены с площади более 5,5 млн га, собрано более 21 млн т зерна, в том числе около 700 тыс. т — в новых регионах, привел данные Патрушев. Картофеля накопано почти 200 тыс. т, овощей собрано 242 тыс. т.



Владимир Путин в ходе совещания заверил, что «наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе». Доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, Украины — менее 5%, сравнил он. «Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность, а всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру — спекуляции и ложь», — подчеркнул президент. Он также отметил, что Запад чинил препятствия не только «зерновой сделке», но и безвозмездной передаче Россией зерна и удобрений беднейшим странам.



По словам Путина, Россия вернется в «зерновую сделку» сразу, как только будут выполнены ее условия и восстановлена изначально гуманитарная суть соглашений. Продолжение же сделки в том виде, в котором она существовала, «потеряло всякий смысл», добавил глава государства. При этом «зерновая сделка» обернулась прямыми потерями для сельхозпроизводителей на уровне $1,2 млрд из-за дисконта в 30-40% на российское зерно на мировых рынках, сказал Путин. С аналогичной проблемой столкнулись и отечественные производители удобрений — их потери президент оценил в $1,6 млрд.



Накануне МИД РФ сообщил, что секретариат ООН, согласно подписанному с Россией меморандуму, может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, это срок до прекращения действия документа. «Это как раз те 90 дней, в течение которых генсекретарь ООН планировал восстановить доступ к системе SWIFT для "дочерней" или аффилированной структуры Россельхозбанка, как это было указано в процитированном им послании», — уточняет ведомство. При этом министерство напоминает, что Россия неоднократно доводила до ООН свою позицию о несостоятельности предложений подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT, подчеркнув, что «прямому переподключению Россельхозбанка к SWIFT нет альтернатив».



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