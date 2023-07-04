За восемь месяцев этого сезона выпущено чуть менее 1,3 млн тонн круп различных видов М. Стулов

Посевы риса в этом году оцениваются в 192 тыс. га, что больше показателя прошлого года, когда рис занял 174,1 тыс. га. При этом прогноз по урожаю достаточно высокий — более 1,06 млн т (923 тыс. т в 2022-м) благодаря хорошим стартовым условиям, рассказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Сбор гречихи, по его оценке, составит 977 тыс. т (1,2 млн т в прошлом году). «С просом как всегда загадка. У него такой рынок: если в Саратовской области посеют — просо будет. Саратовская область здесь — ключевой игрок», — отметил Петриченко. По его прогнозу, сбор проса может составить порядка 420 тыс. т (309 тыс. т в 2022-м).



В этом году посевы риса составили 189 тыс. га, что на 15 тыс. га больше, чем в 2022-м, когда площади сократились из-за аварии на Федоровском гидроузле. Об этом «Агроинвестору» рассказала заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Текущее состояние всходов в Краснодарском крае, крупнейшем регионе-производителе риса, хорошее, добавляет она. Сейчас местные производители реализуют рис-крупу из урожая прошлого года за 70-71 тыс. руб./т (в 2022-м — 68-69 тыс. руб./т).



Площади под гречихой в этом году составили 1,116 млн га, что немногим меньше, чем в 2022-м, когда она занимала 1,139 млн га. Глазунова говорит, что в Алтайском крае и в ряде других регионов-производителей гречихи были опасения по поводу урожая из-за жары и засухи, однако прошедшие дожди помогли сгладить ситуацию. Сейчас тонна гречки у производителя в Алтайском крае стоит чуть менее 35 тыс. руб. (в прошлом году — 67,8 тыс. руб./т).



По данным Росстата, индекс потребительских цен на шлифованный рис с конца декабря по 26 июня вырос на 0,05%. На гречку и пшено — снизился на 18,24% и 2,85% соответственно.

«Интерфаксу» Глазунова сказала, что производство гречневой крупы в России в этом сезоне (сентябрь-август) вырастет до рекордных объемов. Так, с сентября прошлого года по апрель текущего переработчики произвели 382 тыс. т крупы, что на 22 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В связи с этим цены производителей на гречку снижаются.



Производство круп в целом демонстрирует снижение. Всего, по данным ИКАР, за восемь месяцев этого сезона выпущено чуть менее 1,3 млн т круп различных видов, что на 0,02 млн т меньше результата за тот же период прошлого сезона. Основное снижение — в производстве риса. Его за восемь месяцев текущего сезона, по данным ИКАР, выпустили 366 тыс. т, что на 36 тыс. т ниже результата годом ранее.



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