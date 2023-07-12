Сбор риса в этом году превысит 1 млн тонн

В этом году посевы риса только в Краснодарском крае заняли 109 тысяч гектаров flickr.com

В России нет проблем с обеспечением рисом: его урожай в этом году составит 1,05-1,1 млн т, объем производства крупы — порядка 60% от сбора. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель «Южного рисового союза» Игорь Лобач. По его словам, в этом году посевы только в Краснодарском крае заняли 109 тыс. га вместо запланированных 92 тыс. га. Несмотря на то, что в Крыму посевы погибли из-за разрушения Каховской ГЭС, полученного в стране урожая будет достаточно, чтобы обеспечить не только Россию (потребление составляет около 540 тыс. т в год), но и импортеров, хотя поставки на внешние рынки сейчас ограничены.



Также в ходе пресс-конференции Лобач рассказал, что благодаря содействию Минсельхоза стоимость воды для орошения в этом году выросла только на 10%, хотя в прошлом удорожание составляло до 40%. Кроме того, по его словам, цены на удобрения и ГСМ более-менее стабильны. В связи с этим активного роста цен на крупу не наблюдается. Так, в июне этого года стоимость 1 кг риса составила 70,1 руб., год назад — 67 руб. (цены производителей, ТУ, 1 сорт с НДС).



Сейчас в России действует запрет на экспорт риса. Лобач говорит, что он не будет снят до тех пор, пока урожай агрокультуры не достигнет 1,15 млн т. «Но это не самый худший вариант для производителей. Лучше посеять лишние 20 тыс. га как в этом году, чем вставать на скользкий путь противостояния по поводу экспорта», — добавляет он. Ранее обычно экспорт составлял 180-240 тыс. т риса, при этом 220 тыс. т импортировалось.



В ходе пресс-конференции Лобач также рассказал, что Госдума и Совет Федерации поддержали предложение Национального семенного альянса о поправках в законодательстве, которые предусматривают введение пространственной изоляции и специальных семеноводческих зон, сейчас идет согласование формулировок — как их разделять. На данный момент эти нормы действуют только в Краснодарском крае. Лобач пояснил, что без таких ограничений сортовые качества семян будут уступать иностранным.



Сложность, по его словам, заключается в том, что для подсолнечника и кукурузы достаточно пространственной изоляции, а по картофелю и овощам нужны безвирусные площади, то есть рядом не должно быть картофеля даже в ЛПХ. «Мы не хотим узурпировать кого-то, просто просим установить определенный порядок. Каждый, кто работает на земле, должен иметь свой обозначенный, опубликованный севооборот», — говорит Лобач. По его словам, если этот севооборот будет соблюдаться, то семеновод сможет под него подстроиться.



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