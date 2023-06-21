Минсельхоз предложил продлить запретить экспорт риса до 31 декабря 2023 года flickr.com

В 2023 году урожай риса в России может увеличиться на 15%, до более чем 1 млн т. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В прошлом году сбор этой агрокультуры составил 923 тыс. т. По словам эксперта, прирост ожидается за счет увеличения посевов до 110 тыс. га в главном регионе-производителе риса — Краснодарском крае. В целом по России посевы риса в этом году выросли на 20 тыс. га до 194 тыс. га.



Петриченко отметил, что в Крыму посевы незначительные — около 3 тыс. га. В прошлом году там было засеяно чуть больше 2 тыс. га. «Это не те объемы, которые на что-то влияют. Главное, что есть прирост на Кубани», — считает эксперт. Также увеличение площадей наблюдается в Дагестане — до 30 тыс. га. Ростовская и Астраханская область совокупно засеяли 25 тыс. га.



Председатель Совета Национального рисового союза Игорь Лобач считает, что говорить об урожае риса в этом году пока рано. Он также сказал «Агроинвестору», что все работы ведутся в плановом режиме, воды для орошения хватает с избытком. Петриченко подтвердил, что сообщений от рисоводов о сложностях с поставкой воды не поступало. По словам Лобача, Минсельхоз договорился с Росводресурсами о координации действий в отношении сброса воды с Краснодарского водохранилища. Это было главной проблемой, которую удалось решить. Он подчеркнул, что рисовым чекам в регионе ничего не угрожает.



В Крыму ситуация с рисом сложная, воды в Северокрымском канале не хватает, и ее объем продолжает уменьшаться, продолжает Лобач. Скорее всего, посевы риса там будут потеряны, считает он. Тем не менее, это никак не скажется на объемах производства риса в целом по России, потому что площади посевов в Крыму компенсированы увеличением площадей на Кубани, подтверждает он.



Между тем, Минсельхоз предложил продлить запретить экспорт риса до 31 декабря 2023 года. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас запрет действует до 30 июня 2023 года, ограничение не распространяется на поставки в страны ЕАЭС. Запрет на экспорт риса был введен в России 1 июля 2022 года и затем продлен до конца 2022 года из-за снижения производства риса в стране после прошлогодней аварии на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае.



На прошлой неделе Минсельхоз Краснодарского края в своем Telegram-канале написал, что реконструкция Федоровского гидроузла будет проходить в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного на Петербургом международном экономическом форуме (ПМЭФ) между Минсельхозом и «Русгидро» в рамках пилотного проекта. Реконструкцию гидроузла планируют завершить в 2025 году. На эти цели выделено 7,35 млрд руб.



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