разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В 2023 году урожай риса в России может увеличиться на 15%

Этому способствует расширение посевов в Краснодарском крае

| Агроинвестор |

Минсельхоз предложил продлить запретить экспорт риса до 31 декабря 2023 года
Минсельхоз предложил продлить запретить экспорт риса до 31 декабря 2023 года

В 2023 году урожай риса в России может увеличиться на 15%, до более чем 1 млн т. Такой прогноз «» озвучил гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. В прошлом году сбор этой агрокультуры составил 923 тыс. т. По словам эксперта, прирост ожидается за счет увеличения посевов до 110 тыс. га в главном регионе-производителе риса — Краснодарском крае. В целом по России посевы риса в этом году выросли на 20 тыс. га до 194 тыс. га. 

Петриченко отметил, что в Крыму посевы незначительные — около 3 тыс. га. В прошлом году там было засеяно чуть больше 2 тыс. га. «Это не те объемы, которые на что-то влияют. Главное, что есть прирост на Кубани», — считает эксперт. Также увеличение площадей наблюдается в Дагестане — до 30 тыс. га. Ростовская и Астраханская область совокупно засеяли 25 тыс. га.

Председатель Совета Национального рисового союза Игорь Лобач считает, что говорить об урожае риса в этом году пока рано. Он также сказал «», что все работы ведутся в плановом режиме, воды для орошения хватает с избытком. Петриченко подтвердил, что сообщений от рисоводов о сложностях с поставкой воды не поступало. По словам Лобача, договорился с Росводресурсами о координации действий в отношении сброса воды с Краснодарского водохранилища. Это было главной проблемой, которую удалось решить. Он подчеркнул, что рисовым чекам в регионе ничего не угрожает. 

В Крыму ситуация с рисом сложная, воды в Северокрымском канале не хватает, и ее объем продолжает уменьшаться, продолжает Лобач. Скорее всего, посевы риса там будут потеряны, считает он. Тем не менее, это никак не скажется на объемах производства риса в целом по России, потому что площади посевов в Крыму компенсированы увеличением площадей на Кубани, подтверждает он. 

Между тем, предложил продлить запретить экспорт риса до 31 декабря 2023 года. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас запрет действует до 30 июня 2023 года, ограничение не распространяется на поставки в страны ЕАЭС. Запрет на экспорт риса был введен в России 1 июля 2022 года и затем продлен до конца 2022 года из-за снижения производства риса в стране после прошлогодней аварии на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае.

На прошлой неделе Краснодарского края в своем Telegram-канале написал, что реконструкция Федоровского гидроузла будет проходить в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного на Петербургом международном экономическом форуме (ПМЭФ) между Минсельхозом и «Русгидро» в рамках пилотного проекта. Реконструкцию гидроузла планируют завершить в 2025 году. На эти цели выделено 7,35 млрд руб.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №06, июнь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2023
Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост

«Агроинвестор»

Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост
Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны

Журнал

Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны