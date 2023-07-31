Пшеница в портах подорожала до максимума с мая 2022 года

Снижение количества осадков на Юге ускорит уборку пшеницы и ячменя Д. Абрамов

Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе увеличились на 200 руб. до 16,7 тыс. руб. за тонну без НДС, что стало максимальным значением с начала мая 2022 года. На малой воде цены остались без изменений — 14,5 тыс. руб. за тонну, пишет пoлe.рф со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса». В прошлом году в это время цены составляли 14,3 тыс. руб. и 13,2 тыс. руб. за тонну соответственно, сравнивают аналитики. Среди причин продолжения роста цен — низкие темпы уборки урожая.



На прошлой неделе аналитический центр «СовЭкон» отметил, что из-за обильных осадков уборка пшеницы идет рекордно медленно: к 20 июля было обмолочено 14% посевов, тогда как год назад — 22%. Аналитики центра допускали, что медленные поступления нового урожая на рынок в краткосрочной перспективе могут стать дополнительным фактором поддержки цен на внутреннем рынке. При этом гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил «Агроинвестору», что в более низком темпе сбора урожая пока нет ничего страшного, поскольку из-за погоды не наблюдается раннего созревания агрокультур.



Снижение количества осадков на Юге ускорит уборку пшеницы и ячменя, прогнозируют аналитики «Русагротранса». Дожди в Центральном федеральном округе и в северной части Приволжья, напротив, замедлят уборочные работы. Дожди на Урале и в Сибири благоприятны для яровых, однако жаркая погода будет препятствовать существенному росту почвенных влагозапасов, считают они.



Внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе укреплялся на Юге, там пшеница 4-го класса подорожала на 150 руб. до 14,5-15,3 тыс. руб. за тонну (EXW элеватор, без НДС). В других регионах активность рынка была невысокой, и цены не изменились: в Центре они составили 10,6-11 тыс. руб., в Поволжье — 10,5-11,2 тыс. руб., в Сибири — 9,2-11 тыс. руб. за тонну, приводит данные «Русагротранс».



Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе после повышения до $245 за тонну скорректировались до $241 за тонну FOB, а с поставкой в сентябре — до $247 за тонну FOB. При этом аналитики «Русагротранса» по-прежнему ожидают рекордного для июля экспорта российской пшеницы — 4,1-4,2 млн т с учетом поставок в ЕАЭС.



Между тем, «СовЭкон» повысил прогноз валового сбора пшеницы в этом году с 86,8 млн т до 87,1 млн т. Корректировка сделана в связи с уточнением данных по предуборочной площади — 29,9 млн га против 29,7 млн га ранее, а также на фоне рекордно высокой стартовой урожайности в Ростовской области, которая является основным производителем пшеницы в России. Средний сбор с гектара там составляет 42 ц/га — на 2 ц/га больше, чем год назад. Аграрии Ростовской области уже собрали свыше 10 млн т зерновых, обмолотив почти 70% посевов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Средняя урожайность зерновых по области — 42,7 ц/га, тогда как годом ранее было 41,3 ц/га, сравнил он. Зерновые и зернобобовые в регионе занимают 3,46 млн га.



В то же время обильные дожди незадолго до начала сбора урожая существенно снизили потенциальную урожайность в Краснодарском крае, который является вторым производителем пшеницы, отмечают аналитики «СовЭкона». «Сбор урожая запаздывает, а его качество снизилось. В целом качество российской пшеницы в этом году может быть ниже среднего», — говорится в сообщении центра. Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 123 млн т, включая 78 млн т пшеницы.



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