В 2023 году инвестиции в АПК могут вырасти на 6,3%

Ограниченная доступность кредитов лимитирует ресурсы для вложений в отрасль М. Стулов

В 2023 году инвестиции в агропромышленный комплекс России достигнут 106,3 млрд руб., что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Такой прогноз представил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на форуме «Зерно Сибири» в Барнауле, пишет «Интерфакс». Однако Клепач отметил, что в 2024—2025 годах объем вложений может снизиться из-за падения доходности сельского хозяйства, снижения цен и увеличения затрат. Он также отметил ограниченность кредитов как фактор, лимитирующий ресурсы для инвестиций.



Центр экономического прогнозирования Газпромбанка не ожидает роста инвестиций в АПК в текущем году, сказала «Агроинвестору» вице-президент банка Дарья Снитко. По ее словам, существенного расширения мощностей в животноводстве не происходит уже с 2020 года, а растениеводство в текущем году несколько сократило вложения. «Инвестиции сектора в текущем моменте носят в основном поддерживающий характер и связаны с замещением выбывающего оборудования и техники, а не с новыми проектами», — отметила Снитко.



Вероятно, после снижения в 2022 году почти на 8% в реальном выражении в текущем году в физическом объеме инвестиции не снизятся, но рост будет слабым, считает эксперт. Статистика по отраслям за первое полугодие еще не доступна, что затрудняет оперативные оценки, добавила она. В фактически действовавших ценах инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве (с учетом охоты и предоставления услуг в этих секторах) в прошлом году, согласно Росстату, составили 877,9 млрд руб. против 826,5 млрд руб. в 2021-м.



Руководитель практики оказания услуг предприятиям агропромышленного сектора компании «Технологии Доверия» («ТеДо») Михаил Фролов ранее говорил «Агроинвестопу», что сейчас можно говорить о некоторой стабилизации ситуации в сфере инвестиций в АПК. «По нашему прогнозу, инвестиции в АПК в 2023 году продолжат увеличиваться. Этому будет способствовать как повышение прямой государственной поддержки, так и развитие таких механизмов как государственно-частное партнерство и проектное финансирование с государственной гарантией», — рассказывал Фролов.



Клепач на форуме также оценил, что объем экспорта продукции АПК России в среднесрочной перспективе может превысить $60 млрд, если будут решены логистические проблемы. Он отметил, что у России есть большой потенциал для экспорта, но без решения логистических проблем его дальнейшее развитие невозможно. Эксперт указал на возможность увеличения объема поставок в Азию, Иран, Пакистан и Африку. Однако для реализации экспортного потенциала необходимо развивать портовую логистику, погранпереходы железных дорог и строить свой зерновой флот. В целом он призвал к разработке стратегического видения развития сельского хозяйства совместными усилиями экспертного сообщества и отраслевых ассоциаций.



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