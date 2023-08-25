Урожай овощей «борщевого набора» выше прошлогоднего

За прошедшую неделю розничные цены на плодоовощную продукцию уменьшились в среднем на 3,1% Е. Егоров

В России увеличилось производство овощей «борщевого набора», сообщает пресс-служба Минсельхоза. По данным ведомства на 24 августа, в целом в товарном секторе собрано около 276,3 тыс. т капусты, свеклы, лука и моркови, против 250 тыс. т годом ранее. В том числе сельхозпредприятия и КФХ собрали 101 тыс. т капусты (+12,2%), 22,5 тыс. т столовой свеклы (+7,1%), 39,3 тыс. т моркови (+7,7%) и 113 тыс. т лука (+10,8%). Урожайность овощей составляет в среднем 310 ц/га, что на 20,2% выше, чем в 2022 году.



Темпы уборки картофеля также выше прошлогодних, в организованном секторе накопано более 700 тыс. т (+48,6%). Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников ранее говорил «Агроинвестору», что сбор картофеля в товарном секторе в этом году может превысить 7 млн т, если не подведет погода. Он отмечал, что урожайность уже убранного картофеля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несколько выше.



Увеличение поставок свежих овощей на рынок помогло снизить отпускные цены, отметил Минсельхоз. За последний месяц цены на морковь снизились на 1,9%, репчатый лук стал дешевле на 14,7%, столовая свекла — на 6,5%, капуста — на 3,6%. Стоимость картофеля уменьшилась на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в августе-сентябре цены на овощи продолжат снижаться.



По данным Росстата, за неделю с 15 по 21 августа средние розничные цены на плодоовощную продукцию уменьшились на 3,1%. В том числе капуста подешевела на 8,1%, лук — на 7,9%, картофель — на 6,1%, морковь — на 5,1%, свекла — на 3%. Неделей ранее снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составляло 2,4%.



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