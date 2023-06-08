Томаты и огурцы продолжают дешеветь

Поставки ранней продукции можно ожидать уже в скором времени Pixabay

Цены на плодоовощную продукцию в России с 30 мая по 5 июня 2023 года в среднем снизились на 1,6%. Томаты стали дешевле на 8,7%, огурцы — на 5,1%, в то же время цены на картофель выросли на 4,3%, морковь подорожала на 4,1%, свекла — на 3,8%, капуста — на 2,4%, следует из материалов Росстата.



В прошлом году продукция, которая поставлялась из Херсонской области на территорию России, существенно повлияла на снижение цен на ранние овощи и картофель, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. В результате аграрии недополучили расчетную выручку, на которую надеялись. В этом году рынок подготовился к повторению ситуации, однако Минсельхоз сообщил, что на фоне текущих сложностей, связанных с СВО, больших объемов раннего картофеля из новых регионов ожидать не стоит.



Из-за аварии на Каховской ГЭС ситуация для аграриев близлежащих регионов будет тяжелая, считает Красильников. В том числе это отразится и на поливе в Крыму. Тем не менее, дефицита картофеля и овощей из-за аварии не ожидается, подчеркнул он. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова накануне говорила «Агроинвестору», что ущерб от разрушения ГЭС для отрасли АПК будет огромным. Она считает, что авария может привести к ухудшению климата в регионе, что в результате плохо скажется на растениях.



Уборка раннего картофеля в южных регионах России начнется через две-три недели, продолжает Красильников. По его словам, площади под этой культурой остались на уровне прошлого года — 305 тыс. га в товарном секторе. Из них на данный момент посажены 91% площадей, лидерами являются Брянская, Тульская и Нижегородская области.



Ситуация с посадкой овощей открытого грунта тоже неплохая — засеяны 80% от плановых 193 тыс. га. Крупнейшие площади в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской области. Вегетация идет неплохо, посев в ряде регионов начался на две-три недели раньше обычных сроков, рассказал Красильников. Поэтому поставки ранней продукции можно ожидать уже в скором времени. «Никаких опасений сейчас нет, но как сложится дальше погода, вегетация и уборка — сложно сказать», — отметил он. Если все пойдет по плану, то урожай картофеля в товарном секторе может достигнуть рекорда в 7,3-7,5 млн т, прогнозирует глава союза.



В конце мая Решетникова говорила, что не ожидает кардинального роста объемов производства овощей, по крайней мере, в открытом грунте. На это влияет ряд факторов, в том числе удорожание семян, проблема с обеспеченностью техникой, повышение стоимости удобрений и СЗР. При этом летом на ситуацию может повлиять изменение погоды. В 2023 году, по предварительным оценкам эксперта, прирост валового сбора овощей может составить около 4-5%.



Между тем, министр экономического развития Максим Решетников сказал, что на данный момент не видит существенных рисков изменения уровня инфляции в 2023 году выше прогноза в 5,3%. Как пишет ТАСС со ссылкой на его слова, рост потребительского спроса сопровождается увеличением предложения как за счет внутреннего производства, так и импорта. Решетников также отметил позитивные тенденции в экономике, в том числе рост ВВП России в апреле на 3,3% в годовом выражении.

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