Темпы снижения розничных цен на сезонные овощи ниже прошлогодних

В рознице цены на сезонные овощи регулируются рыночными законами Pixabay

За период с 1 по 7 августа, по данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию в среднем уменьшились на 1,9% против 3,3% в аналогичный период годом ранее. По мнению отраслевых экспертов, причина менее активного снижения стоимости овощей в 2023-м относительно прошлого года — возросшая себестоимость производства и готовность потребителей покупать эту продукцию по предлагаемой более высокой цене.



По данным статведомства, в первую неделю августа потребительские цены на картофель снизились на 7,2%, капуста стала дешевле на 5,6%, лук — на 5,2%, морковь — на 4,2%, свекла — на 3,2%. Цены на томаты и огурцы за этот период уменьшились на 2,9%, и 0,9%. Для сравнения, со 2 по 8 августа 2022-го свекла подешевела на 7,6%, морковь — на 7,3%, капуста — на 6%, картофель — на 4,6%, лук — на 1,1%, огурцы и томаты на — 6,5% и 2,8%.



В оптовом звене ситуация выглядит несколько иначе. По данным Плодоовощного союза на 15 августа, средняя цена производителей на сладкий перец в опте была на 2 руб./кг выше, чем годом ранее. Она составляет 18-19 руб./кг для поставок в розницу и 15-16 руб./кг — для переработки. В Союзе отмечают, что такая цена комфортна для овощеводов. На старте уборки производители продавали перцы за 45-60 руб./кг. «Кабачок сейчас продается только для переработки, спроса на него нет, цена на него на 2 руб./кг выше, чем в 2022-м», — рассказал «Агроинвестору» представитель Союза. На грунтовые томаты цены в опте составляют около 14 руб./кг, это уровень прошлого года. Такая цена не комфортна для производителей, подчеркивают в Плодоовощном союзе, так как затраты на производство увеличились за счет роста стоимости ручного сбора. С сентября в Союзе ожидают снижения оптовых цен на сезонные овощи.



Что касается овощей «борщевого набора», то цены на белокочанную капусту и морковь находятся на комфортном для овощеводов уровнях. Первую продают за 13-18 руб./кг, что примерно на 5 руб./кг выше, чем в 2022-м. «До этого цена капусты в опте была еще выше — 20-25 руб./кг», — напоминает представитель Союза. Цена на морковь в опте составляет 20 руб./кг, что на 3 руб./кг выше, чем годом ранее. Это, в частности, обусловлено тем, что морковь у нас закупает Казахстан, и, по прогнозу Плодоовощного союза, с сентября на нее ожидается повышение оптовых цен. Лук в опте стоит 8 руб./кг, так же, как и в 2022-м. Цена не комфортна для овощеводов, делится представитель организации, причем, добавляет он, до октября возможно дальнейшее снижение цены.



По данным Росстата на 7 августа, средняя потребительская цена на картофель составляла 42,97 руб./кг, капуста стоила 57,87 руб./кг, лук — 49,86 руб./кг, свекла — 42,02 руб./кг, морковь — 64,7 руб./кг, огурцы — 93,46 руб./кг, томаты — 128,32 руб./кг.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отмечает, что оптовые цены на сезонные овощи зависят от нескольких факторов. Во-первых, от того, как сложились погодные условия у основных регионов-производителей. «Баклажаны, томаты, перец в открытом грунте вырастить можно далеко не во всех субъектах России, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Их производители сосредоточены на Юге, Северном Кавказе на южной кромке Центра, в южном Приволжье — в частности, в Саратовской, частично в Оренбургской областях».



В этом году в упомянутых регионах примерно такие же погодные условия, как и в прошлом, соответственно, с точки зрения погодного фактора никакого негатива для производства сезонных овощей нет. «Но стоит понимать, что сильно подорожали семена овощей, логистика, удобрения, СЗР. Все это повлияло на рост стоимости их производства», — говорит эксперт. Соответственно, это увеличение заложено в оптовую, а значит и в розничную цену.



Кроме того, на производство в южных регионах влияет политическая ситуация — далеко не все хозяйства в тех же Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском крае готовы выращивать овощи, когда обстановка вокруг неспокойная, обращает внимание Решетникова. Кроме психологического фактора, у аграриев есть проблемы и с рабочей силой. «Часть производителей сократили посадки именно из-за нехватки людей для проведения полевых работ», — делится глава «Технологий Роста».



В рознице, продолжает Решетникова, цены на сезонные овощи регулируются рыночными законами. «Если их уровень не снижается, значит покупатели готовы платить такие деньги за такие продукты», — обращает внимание она. Сезонные овощи, особенно грунтовые томаты и баклажаны — это те продукты, которые нельзя положить на склад, они очень быстро портятся. «Их нужно продать быстро, и никакая сеть не будет ставить цену заведомо выше платежеспособного спроса, ведь необходимо реализовать все эти товары до того, как они испортятся», — объясняет эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

