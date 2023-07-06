Минсельхоз: отпускные цены на плодоовощную продукцию ниже прошлогодних

Более активное снижение цен на овощи может начаться в августе Pixabay

Отпускные цены на плодоовощную продукцию сейчас ниже прошлогодних, сообщает пресс-служба Минсельхоза, ценовая ситуация на рынке плодоовощной продукции стабильна. Например, отпускная цена на картофель ниже прошлогодней на 43,8%, свеклу — на 25,3%, морковь — на 19,7%, томаты — на 5,7%. Яблоки сейчас на 16,8% дешевле, чем годом ранее, сравнивает ведомство. По данным Росстата, в среднем прирост розничных цен на плодоовощную продукцию с 27 июня по 3 июля составил 0,5%.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников подтверждает, что сейчас оптовые цены на овощи «борщевого набора» и картофель ниже прошлогодних. «В рознице и среднем оптовом звене есть определенные скачки по отношению к прошлому году. Но, по данным Росстата, отрицательной динамики для потребителей нет <..>, аномальных ситуаций мы также не видим», — прокомментировал он «Агроинвестору». Вегетация растений сейчас идет хорошо, хотя в некоторых регионах Юга отмечается переувлажнение, в ЦФО и Поволжья — нехватка влаги. При этом сигналы о критически сложных ситуациях пока не поступали, добавляет Красильников.



В южных регионах страны уборка раннего картофеля и овощей открытого грунта уже стартовала. Соответственно, импорт, который в достаточно больших объемах идет в Россию в апреле-июне и влияет на цены, начнет уменьшаться с поступлением на прилавки российского урожая. Так, по словам Красильникова, активное снижение цен будет заметно уже в августе, а его пик традиционно придется на сентябрь-октябрь. «Хотя нужно еще посмотреть, что будет с погодными условиями в период уборки», — добавляет он.



Цены на овощи закрытого грунта после резкого зимне-весеннего роста также вернулись на уровень прошлого года, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, это касается и потребительских цен, причем по некоторым направлениям они оказались даже ниже, чем в мае-июне прошлого года. «По открытому грунту у нас ожидается неплохой урожай», — уточняет эксперт. В результате цены на сезонную продукцию будут не выше, чем в прошлом году.



Однако, продолжает Решетникова, есть вопросы с урожаем в Центральном Черноземье — регион очень близок к зоне проведения СВО. «Как там будет идти сбор урожая, насколько хорошо прошел сев?», — рассуждает она. Кроме того, в приграничных регионах большая доля трудоспособного мужского населения была мобилизована, продолжает Решетникова. «Проблема с кадрами, которые работают в сельском хозяйстве, там острая. Даже при условии хорошего урожая есть вопрос — кто и как будет его собирать?», — отмечает она. Поэтому, заключает Решетникова, давать относительно долгосрочные прогнозы все-таки преждевременно.



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