Минсельхоз: отпускные цены на плодовоовощную продукцию ниже значений 2022 года

Организованный сектор уже собрал 82,5 тысячи тонн овощей открытого грунта, что на 86,6% больше, чем в прошлом году Ю. Эйвазова

Отпускные цены на плодовоовощную продукцию в России сейчас ниже прошлогодних значений, и ценовая ситуация на рынке стабильна, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Так, цены на картофель снизились на 44,6%, на свеклу — на 23%, на морковь — на 23,1%, на капусту — на 13,9%, на томаты — на 8%, на яблоки — на 16,5%. Организованный сектор уже собрал 82,5 тыс. т овощей открытого грунта, что на 86,6% больше, чем в прошлом году.



Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков подтвердил, что оптовые цены на плодовоовощную продукцию по многим позициям сегодня ниже прошлогодних. Он сообщил «Агроинвестору», что средние оптовые цена на картофель находятся на уровне 15 руб./кг против 23,8 руб./кг годом ранее; на свеклу — 14,3 руб./кг против 22,1 руб./кг; на томаты — 85 руб./кг против 90 руб./кг.



Он отметил, что в прошлом году наблюдался серьезный рост цен на овощи, связанный с низкими объемами сборов в 2021 году. «По большинству категорий в оптовом сегменте отмечается снижение цен. Так, цены на картофель за неделю снизились на 6,5%, свекла подешевела на 4,7%, томаты — на 5,6%. В связи с ростом отечественного предложения овощей открытого грунта мы ожидаем сохранение понижательной динамики и в дальнейшем», — сказал Востриков.



По данным Росстата, с 20 по 26 июня цены на плодоовощную продукцию в рознице в среднем выросли на 0,3%. Неделей ранее они снизились на 0,2%. Прирост цен на морковь составил 4,2%, картофель подорожал на 4,1%, свекла — на 1,5%. Одновременно цены на лук снизились на 3,9%, томаты стали дешевле на 2,4%, капуста — на 1,0%, бананы — на 0,9%, огурцы — на 0,2%.

В марте прошлого года производители столкнулись с санкциями и сильным скачком курса валют, а также неопределенностью в международной логистике, сложностями расчетов с другими государствами, напоминает Востриков. Все это привело к значительному росту всех компонентов себестоимости, и в конечном итоге повлияло на высокую стоимость продовольствия. Со временем ситуация стабилизировалась, снизился курс валют и расширились расчеты в национальных валютах. Это привело к пониманию себестоимости и к активизации распродаж со скидками, адаптации ассортимента и цен под покупательскую способность населения.



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