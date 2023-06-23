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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

За пять лет производство замороженных овощей в России выросло почти в два раза

В 2022 году выпуск овощных консервов достиг рекорда

| Агроинвестор |

По итогам 2022 года объем мирового рынка замороженных овощей достиг $32,4 млрд
По итогам 2022 года объем мирового рынка замороженных овощей достиг $32,4 млрд

Эксперты компании «Интерагро» отмечают уверенный рост двух основных направлений переработки овощей — консервации и заморозки. Согласно исследованию компании (есть у «Агроинвестора»), за последние пять лет объемы производства замороженных овощей выросли в 1,9 раза, а овощных консервов — на 37% до рекордных 797 млн т. Плодоовощной союз оценивает, что в России около 50% урожая овощей открытого грунта идет на переработку. 

По прогнозам агентства Future Market Insights, на мировом рынке сегмент замороженных овощей будет увеличиваться в среднем на 5,6% в год до 2032 года. Причинами этого являются ускорение урбанизации и рост доходов в развивающихся странах, переключение потребительских предпочтений в сторону «удобной» пищевой продукции, рост численности потребителей, предпочитающих веганский и здоровый рационы питания. По итогам 2022 года объем мирового рынка замороженных овощей достиг $32,4 млрд. В этом сегменте наиболее популярной является кукуруза.

По данным , хотя в 2018—2022 годы объемы производства замороженных овощей в России увеличились в 1,9 раза, по итогам 2022-го произошло снижение выпуска на 18% из-за сокращения потребительского спроса. В России ведущим производителем замороженных овощей является «Хладокомбинат Западный», занимающий более 20% объема рынка. Компания осуществляет полный цикл переработки овощей и выпускает широкий ассортимент продукции под торговой маркой «4 сезона». Кроме того, компания занимается контрактным производством по заказу сетей «Лента» и «Дикси». Среди других лидеров по производству замороженных овощей в России «Интерагро» выделила ТД «Покоторг», «-Инвест», «Белгородские овощи» и «Ортика Фрозен Фудс».

Конкуренция с зарубежными производителями и привычка к домашней консервации овощей сдерживают развитие этого сегмента рынка, отмечают эксперты. Доля импорта в ресурсах овощных консервов в России составляет свыше 30%, лидерами по поставкам являются Китай и Испания. В 2022 году зафиксирован значительный рост производства овощных консервов — на 26%. Он объясняется снижением доходов населения и перераспределением потребительского спроса от более дорогих продуктовых категорий.

Согласно исследованию, довольно активный рост производства замороженных овощей в России, в среднем на 13% в год, сохраняется. Он обусловлен ростом потребительского спроса на фоне ускорения ритма жизни населения, увеличением доходов городского населения, популяризацией здорового питания. 

Одновременно с этим сохраняется значительная доля импорта в данном сегменте овощной продукции, почти в три раза превышающая объем производства. По оценке «Интерагро» доля импорта в ресурсах замороженных овощей в России по итогам 2021 года составила более 70%. По мнению экспертов, развитие производства замороженных овощей в России сдерживается отсутствием высококачественных, надежных и доступных в финансовом отношении флюидизационных скороморозильных аппаратов.

Пюре и пасты являются одним из самых перспективных направлений переработки овощей, отметили эксперты. Так, по прогнозам агентства Market Research Future, в 2022—2030 годы рынок овощных пюре будет ежегодно увеличиваться в среднем на 5,6%. Кроме того, на фоне роста популярности здорового образа жизни овощные пюре активнее включаются в ежедневный рацион. Потребители стараются заменить животный белок растительным, что также поддерживает спрос на эту продукцию. По данным , в России объем производства овощных пюре и паст по итогам 2022 года составил 735,3 млн условных банок, что в 5,6 раза больше уровня 2018 года. Рост по отношению к 2021 году составил 18%.

Эксперты «Интерагро» также назвали недостаточно развитым сегмент сушеных овощей и производство мелкодисперсных натуральных пищевых порошковых концентратов. По их оценкам, в России действуют несколько десятков производителей сушеной овощной продукции. Однако они не формируют рынка, так как производят товар в недостаточном количестве и значительно отличаются ассортиментом представленной продукции. Наиболее крупными игроками на рынке сушеной продукции являются ГК DRY-FOOD (Чувашия), «Феруза Лайн» (Москва) и ГК «ТАВ» (Чувашия). 

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