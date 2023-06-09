ЕАЭС нужна полноценная система оперативного мониторинга продовольственной обеспеченности А. Гордеев

Россия имеет один из самых надежных уровней продовольственной безопасности в мире. В 2022 году страна достигла значений, отраженных в национальной доктрине, утвержденной президентом Владимиром Путиным. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал на пленарном заседании Евразийского конгресса. Он также отметил, что Россия полностью обеспечила себя зерном, превысив ориентиры в два раза, а также превзошла целевые значения по растительному маслу, рыбе, сахару и мясу, приблизилась к ним по картофелю и овощам.



Евразийский экономический союз также достиг уровня самообеспеченности по большинству продовольственных товаров, отметил Мишустин. «Государства “пятерки” не только закрывают свои потребности по ряду товаров. Мы поставляем качественные продукты и за рубеж. И здесь у нас по некоторым направлениям лидирующие позиции, — обратил внимание он. — Так, союз уже который год подряд занимает первое место по экспорту пшеницы, а по ячменю, кукурузе, масличным культурам, мороженой рыбе входит в десятку ведущих экспортеров».



Накануне на заседании Евразийского межправительственного совета Мишустин сказал о необходимости создания чрезвычайного продовольственного фонда стран ЕАЭС и полноценной системы оперативного мониторинга продовольственной обеспеченности. Он также подчеркнул важность укрепления связей с дружественными государствами и интеграционными организациями.



На пленарной сессии Евразийского конгресса Мишустин подчеркнул, что страны ЕАЭС могут прокормить вдвое больше числа их жителей, если скоординируют свои усилия. По его словам, для этого необходимо повысить конкурентоспособность продукции, адаптировать агропромышленный комплекс к меняющимся климатическим условиям, обеспечить его водными ресурсами и развивать транспортную и логистическую инфраструктуру.



По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, создание чрезвычайного продовольственного фонда — обычная стратегическая операция, которая позволит на долгие годы объединить возможности всех стран-участников союза. «Они распределят сельхозпродукцию на экспорт и импорт. Будет участие в финансировании, инвестициях. Аналогично поступает и Евросоюз. Так контролируются не только отношения в сфере АПК, но и в других отраслях», — сказал эксперт «Агроинвестору».



По ряду продуктов питания Россия полностью себя обеспечивает, однако по некоторым есть сложности, продолжает Остапкович. «Проблемы есть с молочными продуктами, однако наши потребности закрывает Беларусь. Сложности с говядиной пока не решились, объемов производства на всю страну не хватает, компенсировать стараются завозом из Бразилии и Аргентины», — рассказал он.



По его мнению, голода в России в ближайшее время ожидать точно не стоит, однако возможен точечный дефицит продуктов. «Сектор АПК — один из самых стабильных в России. Если посмотреть на темпы роста этого сегмента — он работает почти без провалов. Сельскому хозяйству даже в ковидный год удалось выйти почти в ноль, хотя все другие отрасли снизили показатели, — напоминает Остапкович. — В целом аграрии не очень чувствуют санкционное давление. Единственная существенная сложность — нехватка собственного семенного материала».



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