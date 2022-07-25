Минсельхоз: санкции против России грозят мировой продовольственной безопасности

В конце прошлой недели Россия и ООН заключили меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции на три года А. Гордеев

Санкции против России могут иметь очень тяжелые последствия для и без того разбалансированного мирового агрорынка, под угрозой продовольственная безопасность стран и регионов. Об этом заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин сказал на совещании министров сельского хозяйства стран ШОС, сообщает ТАСС. Экономические программы количественного смягчения, проводимые рядом стран в последнее время, привели к росту инфляции в глобальном масштабе. Результатом такой политики, а также бесконтрольной эмиссии и накопления долгов стала нынешняя ситуация с продовольствием, отметил Левин.



«В свою очередь нелегитимные ограничения затрудняют движение сельскохозяйственных и продовольственных товаров. На российском экспорте в том числе сказываются запреты на поставки нашей продукции, — подчеркнул замминистра. — Давление недружественных стран на прочие государства с целью снижения объемов закупок российских товаров, в том числе продовольствия, существенно влияет на эти возможности».



В июне глава МИД Сергей Лавров говорил, что проблемы с поставками российского зерна на мировые рынки связаны с санкциями, наложенными на российские суда, хотя Запад не раз отмечал, что ограничения не касаются продовольствия. При этом все логистические и финансовые цепочки оказались под санкциями, в том числе они препятствовали заходу иностранных судов в российские порты, что усугубило мировой продовольственный кризис.



В конце прошлой недели Россия и ООН заключили меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции на три года. Речь идет об устранении препятствий для вывоза зерна и удобрений, которые США и ЕС создали для страны в сферах финансов, страхования и логистики. Меморандум обязал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша добиться от западных стран снятия всех ограничений, писал «Агроинвестор». Как отметил Лавров, подписание меморандума «лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки».



Несмотря на внешние обстоятельства, по словам Левина, в этом году в России прогнозируются хорошие результаты как по производству, так и по экспорту сельхозпродукции. «Это позволит нашей стране и далее обеспечивать свой вклад в борьбу с голодом и недоеданием», — подчеркнул замглавы агроведомства. По итогам двух предыдущих лет Россия становилась нетто-экспортером продовольствия, страна занимает первое место в мире по объемам вывоза пшеницы, является одним из крупнейших поставщиков растительных масел, рыбы и морепродуктов. В 2021 году экспорт сельхозсырья и продовольствия превысил $37 млрд, увеличившись на 21% относительно 2020-го.



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