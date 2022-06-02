МИД: российские суда с зерном попали под санкции

США заверяют, что готовы предоставить гарантийные письма компаниям-экспортерам и страховщикам для поставок зерна из России «Администрация морских портов Черного моря»

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что проблемы с поставками российского зерна на мировые рынки связаны с санкциями, наложенными на российские суда, сообщил «Интерфакс». «Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции подпали суда, которые возят российское зерно: их не принимают в иностранных портах, европейских портах, и их не страхуют, — цитирует Лаврова агентство. — И в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, они оказались под санкциями наших западных коллег».



О том, что на мировом рынке существуют «незримые барьеры» для российской сельхозпродукции, «Агроинвестору» ранее говорил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «К таким незримым барьерам мы относим блокировку банковских расчетов, замораживание кредитных линий на закупку российского зерна, отказ в страховании грузоперевозок, создание искусственного дефицита судов путем запрета на вход в российские порты и целый ряд других инициатив наших вчерашних партнеров», — пояснял он. Для исправления ситуации необходимы срочные меры, в первую очередь со стороны ООН и ФАО, считает глава союза.



Об этой проблеме Зернин также говорил в ходе Всероссийского зернового форума. «Мы действительно находимся в уникальной ситуации, которая заключается в том, что наша продукция — это гуманитарный товар, и в принципе ни один разумный человек не будет вводить против нее санкции, потому что это противоречит самому духу, который заложен в уставе ООН, — комментировал он. — Тем не менее, некоторые бизнес-объединения, не удивлюсь, если за ними стоят и государственные интересы, чинят нам препоны. Они скрытые, о них узнаешь по факту, для тебя они каждый раз являются форс-мажором».



По предварительной оценке Союза экспортеров зерна, в этом сезоне Россия может недопоставить на внешние рынки 2-3 млн т зерна, в следующем есть риск не вывезти до 10 млн т на фоне серьезных опасений банкротства некоторых игроков из-за фактической заморозки их операционной деятельности. Многие малые и средние компании-экспортеры, у которых нет достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры, оказались отрезанными от мирового рынка, что грозит им банкротством.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовы предоставить гарантийные письма компаниям-экспортерам и страховщикам, которые опасаются возможных санкций, для поставок зерна из России. Об этом сказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она напомнила, что ограничительные меры не распространяются на вывоз зерна и удобрений, но «компании немного нервничают», и Вашингтон готов направить им гарантийные письма, чтобы «поддержать усилия по вывозу зерна из России, которое так нужно международному сообществу».



30 мая генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан провела переговоры с первым вице-премьером Андреем Белоусовым после чего отправилась в Вашингтон. «На встрече обсуждались вопросы экспорта российской продовольственной продукции и удобрений в целях стабилизации положения на мировых продовольственных рынках», — сообщила пресс-служба российского правительства. США надеются, что переговоры представителя ООН в Москве и Вашингтоне будут способствовать экспорту зерна и удобрений из России, отметила Линда Томас-Гринфилд.



«Независимо от того, что в Вашингтоне сейчас обсуждают с госпожой Гринспан, мы подтверждаем нашу готовность, в полной мере осознавая ответственность за ситуацию на мировых рынках продовольствия, действовать в качестве надежного поставщика и будем находить возможности обеспечивать рынки нашей продукцией», — сказал РИА «Новости» замглавы МИД Сергей Рябков. Россия независимо от санкций США или Евросоюза будет стараться «в полном объеме вносить вклад в стабилизацию мировых продовольственных рынков», добавил он.



Президент Владимир Путин ранее также не раз отмечал, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений, и готова выполнять свои обязательства на мировом рынке.



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