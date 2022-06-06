ФАО ООН: в 2023 году мир ждет продовольственный кризис

53 страны были в состоянии кризиса с продовольственной безопасностью еще до начала конфликта на Украине А. Зотова

На фоне ситуации на Украине в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации, которое приведет как к нехватке сырья, так и его удорожанию, считает Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН. Эти проблемы начнутся в 2023 году, число голодающих в мире увеличится на 13,7 млн человек. Такой прогноз озвучил ведущий экономист ФАО ООН Максимо Тореро в интервью газете «Стампа».



По его словам, в 2022 году проблемой является не наличие продовольствия, а его доступность. Он напомнил, что кукуруза и зерно нужны не только для того, чтобы делать хлеб и муку, но и на корм скоту, и их удорожание отражается на стоимости продукции. При этом Россия является крупнейшим экспортером удобрений и ограничение поставок создает угрозу производству продовольствия, что ведет к ухудшению кризиса в 2023 году, рассуждает Тореро. Он добавил, что текущий кризис накладывается на последствия пандемии. Если конфликт не прекратится, то проблемы недоедания могут коснуться еще 18 млн человек.



Наиболее уязвимым является население бедных африканских стран, но проблемы производства продовольствия коснутся и Европы, допускает эксперт ФАО. «В Европе такие страны как Литва, Молдавия, Сербия, Финляндия, Эстония почти на 100% зависят от поставок российских удобрений. К ним добавляются Ирландия, Норвегия, Польша, Северная Македония, Словения», — цитирует его «Стампа».



По данным эксперта ФАО, 53 страны были в состоянии кризиса с продовольственной безопасностью еще до начала конфликта на Украине, 193 млн человек считаются в уязвимом положении, но пока не в хроническом голоде. «Сложившаяся ситуация может привести к ухудшению положения и этой категории», — допускает Тореро.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что оценки ФАО — это возможный сценарий. «Реализуется он или нет — сказать сложно. Вполне может и не реализоваться в той форме, о которой они говорят», — отметил он. Корбут считает, что число голодающих в мире не уменьшится. Проблемы могут наблюдаться в части районов Африки и Юго-Восточной Азии. «Зона риска есть, она обозначена, но вот уверенности в том, вырастут ли цены, нет», — добавил он.



Президент России Владимир Путин считает, что к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту продовольствия привели многолетние ошибки западных стран в экономической политике и санкции. Об этом он заявил в своем приветствии участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.



При этом глава государства подчеркнул, что Россия гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Украина разминирует свои порты, и может обеспечить его вывоз через подконтрольные порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-1». Киев, по словам главы государства, также может экспортировать зерно по суше, и самым логичным маршрутом является Белоруссия, с которой, однако, придется снять западные санкции. Путин также напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года, а причины энергетического кризиса лежат в недальновидной политике Запада, и призвал не перекладывать «с больной головы на здоровую».



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