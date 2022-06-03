Внутренние цены на подсолнечное масло достигли уровня прошлого года

В дальнейшем цены будут зависеть от курса рубля и размера экспортной пошлины М. Стулов

Цена подсолнечного масла в России достигла уровня прошлого года, несмотря на рекордные экспортные котировки. Так, в апреле отпускные цены производителей были на уровне 100,6 тыс. руб./т (без НДС), год назад — 96-98 тыс. руб./т, а потом начали снижаться и к октябрю опустились примерно до 76 тыс. руб./т, сравнил экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр».



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев уточнил «Российской газете», что снижение внутренних цен — следствие мер, предпринятых правительством, и курса рубля. Так, ранее были зафиксированы цены на подсолнечное масло, потом введена плавающая вывозная пошлина, которая будет действовать по 31 августа 2022 года. Кроме того, с 15 апреля по 31 августа действует квота на вывоз подсолнечного масла. Сейчас она составляет 1,5 млн т. Однако Минсельхоз предложил увеличить ее на 400 тысяч т, поскольку в России образовался излишек продукции, который может быть направлен на экспорт без рисков для отечественных потребителей.



Даже с учетом увеличения квоты Россия могла бы экспортировать больше без ущерба для внутреннего рынка, считает Мальцев. Этот объем также давит на цену подсолнечного масла. Кроме того, в конце сезона ожидаются рекордные переходящие запасы подсолнечника в размере 1-1,5 млн т. В России мощности по переработке рассчитаны на 18 млн т, а урожай маслосемян в прошлом году составил рекордные 15,5 млн т. В этом году, по прогнозам Мальцева, сбор будет выше.



​По данным портала OilWorld, средняя цена закупки подсолнечного масла в европейской части страны за неделю с 23 по 29 мая была на уровне 92,39 тыс. руб./т, снизившись в зависимости от региона на 2-5 тыс. руб./т. Цена продажи за отчетный период составила в среднем 99,3 тыс. руб./т (минус 2,6 тыс. руб./т). Цены предложения FOB — $1,85 тыс./т (минус $70), спроса — $1,8 тыс./т (минус $90). По данным Росстата, с 21 по 27 мая, в рознице подсолнечное масло подорожало на 0,3%, с начала года — на 13,4%. При этом в апреле производство рафинированного подсолнечного масла уменьшилось на 2,4%, а с начала года увеличилось на 11,8% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что на внутренние цены подсолнечного масла влияют высокая экспортная пошлина ($525/т в июне), курс рубля, значительные переходящие запасы подсолнечника в России. «Мы пока не видим факторов, которые могли бы привести к росту цен на российском рынке, за исключением, может быть, только курса рубля — если он снизится, вероятно и уменьшение цен на масло», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. Экспортные цены на прошлой неделе замерли на очень высоком уровне — порядка $1,85 тыс./т, продолжает эксперт. Оценивать дальнейшую динамику пока сложно, так как они зависят от того, пойдет ли экспорт из Украины.



Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 июля 2022 года повышается до $560,1 за тонну против $525 в июне, сообщил Минсельхоз. Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1,8 тыс. за тонну.

Мальцев уверен, что и дальше цены на подсолнечное масло в России будут стабильны. «На них, безусловно, будет влиять курс рубля к доллару, но если он вернется в коридор +/-75 руб. за $1, я думаю, цены останутся примерно на нынешнем уровне», — сказал он «Агроинвестору». Экспортные цены на подсолнечное масло сейчас находятся на стабильно высоком уровне, и оснований для серьезных колебаний пока нет, считает Мальцев.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорит, что на снижении внутренних цен на масло также отразился запрет на экспорт подсолнечника. Теперь, по его словам, у аграриев остался только один покупатель — российские перерабатывающие предприятия, которые могут диктовать свои условия. Корбут считает, что пока предпосылок для роста внутренних цен нет, так как мировой интерес к растительным маслам высок.



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