Экспортные цены на пшеницу увеличились

Традиционного для этого времени падения котировок под давлением будущего урожая не наблюдается Pixabay

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу нового урожая с протеином 12,5% с поставкой в июле увеличились на $7,5/т к предыдущей неделе — до $420/т FOB. Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». Эксперты отметили, что традиционного для этого времени падения котировок под давлением будущего урожая не наблюдается, поскольку фундаментально ситуация с напряженным мировым балансом зерна в следующем сезоне не меняется. Подобная ситуация за последние 10 лет наблюдалась лишь один раз — в 2018 году, когда было резкое снижение урожаев в ЕС и Австралии, а также в ряде стран производителей, обращают внимание аналитики.



По оценке «Русагротранса», индикативные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли до 15,2-15,4 тыс. руб./т без НДС (+400 руб./т к предыдущей неделе). Закупки, согласно обзору, малоактивны. В прошлом году в это время цена составляла 14,5 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде укрепились до 14,6 руб./т без НДС (+100 руб./т), в прошлом году они были чуть выше — 14,85 тыс. руб./т.



Внутренний рынок пшеницы продолжил снижаться на фоне активизации предложения из-за приближения уборки нового урожая, отметили аналитики. Цены EXW элеватор на пшеницу с протеином 12,5% в Центре опустились до 15,2 тыс. руб./т без НДС (-500 руб./т), в Поволжье — до 13,8 тыс. руб./т (-700 руб./т), в Сибири — до 14,5-15 тыс. руб./т (-550 руб./т). На Юге цены оставались на уровне 14,3-14,5 тыс. руб./т без НДС.



С учетом текущего курса рубля, цен FOB и роста пошлины расчетная цена CPT Новороссийск в начале нового сезона составит около 14-14,5 тыс. руб./т без НДС, а в Центре — около 11,5 тыс. руб./т EXW без НДС, ожидают аналитики. Прогноз центра по экспорту в июне 2022 года составляет около 0,85 млн т (в июне 2021-го было отгружено 2,56 млн т). В целом за сезон вывоз пшеницы (с учетом стран ЕАЭС и без муки) может достичь 32,5 млн т против 39,16 млн т в сезоне-2020/21.



Экспортная пошлина на пшеницу из России с 8 июня увеличится со $121,2 до $129,2 за тонну, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень третью неделю сохранится на прежнем уровне — $76,5 за тонну, на кукурузу — повысится с $73,9 до $78,7 за тонну. Эти ставки будут действовать по 15 июня. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен на пшеницу — $383,4 ($373,2 для расчета неделю назад), на ячмень — $294,3 ($294,3), на кукурузу — $297,5 ($290,7) за тонну.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, уровень пошлины — предсказуемый, экспортеры уже научились его прогнозировать. «Союз экспортеров ожидает, что пошлина пойдет выше, мы увидим $150 за тонну в ближайшие недели. Сейчас это мало на что влияет, рынок зерна закрывает сезон и уже готовится к новому. Собственно, символическое начало было положено 1 июня, когда египетский GASC провел первый тендер с поставкой пшеницы в новом сезоне. Российские экспортеры выиграли три лота на общий объем 175 тыс. т», — рассказал он. По словам Зернина, экспортная цена пшеницы сейчас составляет $420 за тонну, ячменя — $340 за тонну.



Тендер GASK прошел 1 июня. Там закупалась пшеница с поставкой 20-31 июля и 1-10 августа. Из закупленных 465 тыс. т (восемь судов) было приобретено 175 тыс. т (три судна) российской пшеницы по одинаковой цене — $480 CNF, что в пересчете на FOB c учетом дополнительных издержек составляет около $432/т, подсчитал аналитический центр «Русагротранса». Еще 240 тыс. т пришлось на румынскую пшеницу и 50 тыс. т — на болгарскую.



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