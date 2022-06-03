разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Рынки

Экспортные цены на пшеницу увеличились

Аналитики прогнозируют увеличение пошлины до $150 за тонну в ближайшее время

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Традиционного для этого времени падения котировок под давлением будущего урожая не наблюдается
Pixabay
Традиционного для этого времени падения котировок под давлением будущего урожая не наблюдается
Pixabay

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу нового урожая с протеином 12,5% с поставкой в июле увеличились на $7,5/т к предыдущей неделе — до $420/т FOB. Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». Эксперты отметили, что традиционного для этого времени падения котировок под давлением будущего урожая не наблюдается, поскольку фундаментально ситуация с напряженным мировым балансом зерна в следующем сезоне не меняется. Подобная ситуация за последние 10 лет наблюдалась лишь один раз — в 2018 году, когда было резкое снижение урожаев в ЕС и Австралии, а также в ряде стран производителей, обращают внимание аналитики.

По оценке «Русагротранса», индикативные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли до 15,2-15,4 тыс. руб./т без НДС (+400 руб./т к предыдущей неделе). Закупки, согласно обзору, малоактивны. В прошлом году в это время цена составляла 14,5 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде укрепились до 14,6 руб./т без НДС (+100 руб./т), в прошлом году они были чуть выше — 14,85 тыс. руб./т.

Внутренний рынок пшеницы продолжил снижаться на фоне активизации предложения из-за приближения уборки нового урожая, отметили аналитики. Цены EXW элеватор на пшеницу с протеином 12,5% в Центре опустились до 15,2 тыс. руб./т без НДС (-500 руб./т), в Поволжье — до 13,8 тыс. руб./т (-700 руб./т), в Сибири — до 14,5-15 тыс. руб./т (-550 руб./т). На Юге цены оставались на уровне 14,3-14,5 тыс. руб./т без НДС. 

С учетом текущего курса рубля, цен FOB и роста пошлины расчетная цена CPT Новороссийск в начале нового сезона составит около 14-14,5 тыс. руб./т без НДС, а в Центре — около 11,5 тыс. руб./т EXW без НДС, ожидают аналитики. Прогноз центра по экспорту в июне 2022 года составляет около 0,85 млн т (в июне 2021-го было отгружено 2,56 млн т). В целом за сезон вывоз пшеницы (с учетом стран ЕАЭС и без муки) может достичь 32,5 млн т против 39,16 млн т в сезоне-2020/21.

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 8 июня увеличится со $121,2 до $129,2 за тонну, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень третью неделю сохранится на прежнем уровне — $76,5 за тонну, на кукурузу — повысится с $73,9 до $78,7 за тонну. Эти ставки будут действовать по 15 июня. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен на пшеницу — $383,4 ($373,2 для расчета неделю назад), на ячмень — $294,3 ($294,3), на кукурузу — $297,5 ($290,7) за тонну.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, уровень пошлины — предсказуемый, экспортеры уже научились его прогнозировать. «Союз экспортеров ожидает, что пошлина пойдет выше, мы увидим $150 за тонну в ближайшие недели. Сейчас это мало на что влияет, рынок зерна закрывает сезон и уже готовится к новому. Собственно, символическое начало было положено 1 июня, когда египетский GASC провел первый тендер с поставкой пшеницы в новом сезоне. Российские экспортеры выиграли три лота на общий объем 175 тыс. т», — рассказал он. По словам Зернина, экспортная цена пшеницы сейчас составляет $420 за тонну, ячменя — $340 за тонну. 

Тендер GASK прошел 1 июня. Там закупалась пшеница с поставкой 20-31 июля и 1-10 августа. Из закупленных 465 тыс. т (восемь судов) было приобретено 175 тыс. т (три судна) российской пшеницы по одинаковой цене — $480 CNF, что в пересчете на FOB c учетом дополнительных издержек составляет около $432/т, подсчитал аналитический центр «Русагротранса». Еще 240 тыс. т пришлось на румынскую пшеницу и 50 тыс. т — на болгарскую.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Екатерина Шокурова 

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма
«Агроинвестор» №05, май 2022

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2022
Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии

«Агроинвестор»

Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии
Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса

«Агроинвестор»

Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса