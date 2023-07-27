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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Росстат: на цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли на 1%

Они будут снижаться по мере увеличения предложения овощей открытого грунта

| Агроинвестор |

Репчатый лук за неделю подешевел на 4,1%
Репчатый лук за неделю подешевел на 4,1%

Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 18 по 24 июля выросли в среднем на 1%, сообщает . В частности, белокочанная капуста подорожала — на 2,8%, томаты — на 1,1%. В то же время цены на репчатый лук снизились на 4,1%, огурцы — на 2,8%, морковь — на 2,1%, свеклу — на 0,9%, картофель — на 0,3%. Неделей ранее удорожание овощей и фруктов было на уровне 0,8%. Динамика цен производителей большинства видов овощей сейчас находится в пределах общей инфляции, а по некоторой продукции — ниже ее уровня, отметил , на который ссылается «Интерфакс».

По данным Минсельхоза, отпускные цены на картофель за год снизились на 32,6%, свеклу — на 14,5%, морковь — на 7,3%, на лук — на 13,8% за прошедшую неделю. Министерство прогнозирует, что этот тренд будет сохраняться с поступлением на рынок нового урожая от отечественных производителей. Производство лука в текущем году, как ожидается, превысит 1,1 млн т, что выше среднего показателя за последние пять лет.

Цены на лук в этом году рекордно выросли из-за аномальных заморозков в странах Центральной Азии, российские власти работают над сменой поставщиков. Кроме того, в стране в ближайшее время соберут урожай, и цены на лук снизятся, отмечал в середине июля. Центральноазиатские страны являются ключевыми поставщиками лука в Россию — оттуда Россия импортирует около 10% своих запасов. В этом году Россия не сможет закупить в этих странах необходимый объем урожая, вместо этого увеличиваются поставки из Китая и Азербайджана.

Зампред правления ассоциации «» Дмитрий Леонов сообщил, что сейчас наблюдается снижение цен на овощи как в рознице, так и в опте. Так, розничные цены на картофель, по данным на 29 неделю 2023 года составили 47,6 руб./кг. За неделю они уменьшились на 0,4%. Цены на морковь составили 70,9 руб./кг (-1,8% за неделю), на свеклу — 44 руб./кг (-1,2%), на лук — 56,7 руб./кг (-4,1%).  Из овощей «борщевого набора» подорожала только белокочанная капуста. Розничные цены на нее находились на отметках 60,6 руб./кг, что на 5% выше, чем неделей ранее, рассказал он «».

Оптовые цены тоже снижаются. По состоянию на 21 июля средняя стоимость картофеля стала меньше на 6,5% и составила 17,4 руб./кг, продолжает Леонов. Средние оптовые цены на лук составили 24 руб./кг, что на 7,7% ниже, чем неделей ранее. Стоимость свеклы в опте упала на 10,1% до 14,2 руб./кг, белокочанной капусты — на 0,3% до 30,4 руб./кг. «По мере увеличения отечественного предложения овощей открытого грунта, мы ожидаем сохранения понижательной динамики как в опте так и в рознице и в дальнейшем», — заключи Леонов. 

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