Яйца подешевели впервые с конца января

Годовая инфляция в марте замедлилась до 3,51% с 10,99% в феврале Pixabay

Куриные яйца в России подешевели впервые с конца января. По данным Росстата, на неделе с 4 по 10 апреля цена на них опустилась на 0,18%. Сейчас средняя стоимость яиц составляет 99,82 руб. за десяток. Последний раз цена на них снижалась на 0,22% на неделе с 24 по 30 января.



Также Росстат сообщил, что в России продолжает дорожать сахар — на отчетной неделе он прибавил в цене 0,22%, неделей ранее — 0,03%. Его стоимость растет восьмую неделю подряд. Стоимость гречневой крупы и пшеничной муки за неделю с 4 по 10 апреля снизилась на 0,6%. Снижение цены на свинину, маргарин и вермишель составило 0,3%. Мясо кур и сливочное масло подешевели на 0,2%. Сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметана, творог и макаронные изделия стали дешевле на 0,1%.



За неделю цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%, в том числе огурцы подорожали на 2%, бананы — на 1,2%, капуста — на 0,2%, репчатый лук — на 0,1%. Цены на свеклу снизились на 1,1%, морковь стала дешевле на 0,7%, картофель — на 0,6%, яблоки — на 0,4%, томаты — на 0,2%.



В целом инфляция в России с 4 по 10 апреля 2023 года составила 0,11%. При этом с 28 марта по 3 апреля показатель составлял 0,13%. С начала апреля потребительские цены в стране выросли на 0,17%, с начала года — на 1,84%. В годовом выражении инфляция на 10 апреля составила 2,66%. Годовая инфляция в марте замедлилась до 3,51% с 10,99% в феврале.



По данным «Сбермаркета» и аналитического ресурса «Чек индекс», которые накануне приводил ТАСС, средняя стоимость базовых товаров для пасхального стола в России в 2023 году увеличится до 750 руб. В частности, средний чек затрат на яйца составит 129 руб., что на 5% выше, чем в прошлом году. Кроме того, кулич обойдется в среднем в 404 руб., что на 14% дороже, чем в 2022 году, красители для яиц — в 119 руб. — на 8% выше, творог — в 125 руб., что на 7% больше.



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