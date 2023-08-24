Утверждена «дорожная карта» по совершенствованию законодательства в сфере земельных отношений

Площадь неиспользуемых сельхозземель в России оценивается почти в 44 млн гектаров В. Бычков

Правительство утвердило «дорожную карту» по совершенствованию законодательства для повышения эффективности использования земель, сообщает пресс-служба кабмина. План мероприятий включает разработку ряда законопроектов, которые должны быть представлены в правительство в разные сроки. Один из них предусматривает создание новых механизмов для наполнения Единого государственного реестра недвижимости сведениями о границах земельных участков и зарегистрированных правах на здания и сооружения.



Другой законопроект закрепит в Земельном кодексе понятие «освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков». Также будет разработан законопроект об усовершенствовании процедуры торгов земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Другие законопроекты будут посвящены определению соразмерности площади земельных участков и расположенных на них строений, возможности подготовки документов и подачи заявлений об образовании земельных участков с использованием электронных сервисов, а также регулированию вопросов, связанных с определением и изменением видов разрешенного использования земельных участков.



Правительство также планирует представить дополнительные предложения по совершенствованию положений Земельного кодекса, касающихся участков, ограниченных в обороте или изъятых из него, а также завершить разграничение государственной собственности на землю. Премьер-министр Михаил Мишустин, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что повышение эффективности использования земель является приоритетным направлением работы правительства.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что набор усовершенствований в «дорожной карте» выглядит внушительно. Каждое из них касается проблемного вопроса, который затрагивает миллионы собственников и пользователей объектов недвижимости. «В этом смысле работа очень важная. Как получится — вопрос открытый. Хотелось бы, чтобы для собственников и пользователей сократились издержки, а юридическая защита прав возросла, возникла разумная гибкость в земельных вопросах для пользы общего развития, — рассуждает эксперт. — А ведь проблем в этой части море. Сплошь и рядом границы участков пересекаются, есть решения о зонах охраны без памятников, числится пашня там, где низкое плодородие. Люди десятилетиями обращаются к чиновникам и в щедро создаваемые комиссии, которые ничего решить не могут и даже не собираются для решения».



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что «дорожная карта» формализует разработку различных нормативно правовых актов в земельной сфере. «В России с введением в оборот новых земель не все так гладко, как кажется, так как в последние годы идет сокращение их ввода. Ранее была принята программа “Земля”, однако пока позитивного результата по ней не прослеживается», — отметил он.



Госпрограмма «Земля» была разработана Минсельхозом по поручению президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021-го ее утвердило правительство. Программа рассчитана на 10 лет. В начале августа Минсельхоз предложил изменить цели этой госпрограммы из-за недофинансирования. Оно было оценено в 243,8 млрд руб., или 45,3% от первоначального плана. Как считает ведомство, в действующей редакции госпрограммы результаты не всех структурных элементов влияют на достижение ее показателей. Площадь неиспользуемых сельхозземель в России оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га — пашня.



«Сейчас мы вводим в оборот земли, но не совсем понятно, какая будет эффективность их возделывания, исходя из их характеристик. Кроме того, было официально заявлено, что в 2022 году было введено в оборот 450 тыс. га земель. Если земли вводятся в оборот, значит, посевные площади должны расти, а они у нас сокращаются. Возникает простой вопрос об эффективности и целевых задачах этой программы», — заключил Корбут.



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