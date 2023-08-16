Вячеслав Володин: АПК Нечерноземья нужна дополнительная поддержка

В Нечерноземье традиционно сильная база для развития кормопроизводства, что создает основу для животноводства Правительство Тверской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного совещание Совета Государственной Думы по вопросам развития агропромышленного комплекса в Тверской области предложил обсудить с правительством и Минсельхозом вопрос необходимости госпрограммы по развитию Нечерноземья. «Безусловно, необходимо выделение на эти цели дополнительных денежных средств и выстраивание приоритетов, в рамках которых мы с вами должны создать дополнительные возможности и условия развития таких регионов, как Тверская область», — добавил он (цитата по сайту Госдумы).



Вести сельскохозяйственные работы в регионах Нечерноземья гораздо сложнее, отметил Володин. «Урожая меньше, значит и меньше рентабельность агропромышленного предприятия. Это все влияет на заработную плату, на поступления в бюджет», — обратил внимание он, добавив, что в 32 регионах Нечерноземья проживает более 40 млн человек, поэтому здесь нужны дополнительные меры поддержки.



Гендиректор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков в ходе совещания сказал, что правительство Тверской области достаточно серьезно помогает бизнесу, но этого недостаточно: нужны госпрограммы и комплексный подход, например, по растениеводству. Аналогичное мнение высказал председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. «Решение этого вопроса даст возможность активнее вовлечь в севооборот миллионы гектаров брошенных земель, к 2030 году выйти на 90-95 млн га земель в севообороте и двигаться дальше», — считает он.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев напомнил, что общая площадь сельхозземель Нечерноземья превышает 71 млн га, из которых 37,6 млн — сельхозугодья. Интенсификация сельского хозяйства здесь связана с необходимостью повышения плодородия почв и вводом земель в оборот, для решения этих задач действует государственная программа «Земля». Также выделяется ряд приоритетных направлений с учетом специфики региона. Так, по словам Патрушева, на 32 региона Нечерноземья в 2022 году пришлось всего около 15% валового сбора зерна, но зато более 30% урожая рапса и свыше 60% льна. Кроме того, здесь собирают более половины общероссийского объема картофеля, развито возделывание овощей «борщевого набора» и выращивается треть урожая тепличных овощей.



Кроме того, в Нечерноземье традиционно сильная база для развития кормопроизводства, что создает основу для животноводства. На субъекты Нечерноземной зоны приходится примерно 30% общероссийского производства свинины, мяса птицы и молока, более 23% КРС на убой и около 45% яиц, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза.



В июле 2016 года президент Владимир Путин проводил в Тверской области совещание о мерах по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья. Он также говорил, что в сравнении с Кубанью или Доном условия для земледелия в Нечерноземье менее благоприятные, но, несмотря на это, территория обладает большим потенциалом. Среди конкурентных преимуществ он называл близость к крупным рынкам сбыта, что является хорошим условием для развития животноводства и переработки сельхозпродукции. При этом глава государства тогда обращал внимание на низкие темпы развития тепличного овощеводства в Нечерноземье, а также давал поручение проработать механизмы повышения эффективности молочного и мясного скотоводства в Центральном Нечерноземье.



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