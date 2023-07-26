Роскачество работает над признанием российских органических сертификатов на мировом рынке

Сейчас Россия в основном поставляет на мировой рынок органическое зерно, кормовые культуры, а также дикоросы flickr.com

Роскачество ведет активную работу, чтобы российские органические сертификаты на продукцию признавались на мировом рынке. Об этом руководитель ведомства Максим Протасов рассказал на презентации первого российского экспертно-аналитического ежегодника «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля АПК 2022/23», подготовленного МГИМО и федеральным центром «Агроэкспорт».По его словам, российские стандарты производства органики абсолютно гармонизированы с мировыми, и у отечественных компаний есть перспективы увеличения ее экспорта.



Мировой рынок органической продукции огромный (125-127 млрд евро), но доля России на нем пока крохотная, особенно учитывая размеры земельного банка в стране, отметил Протасов. При этом, несмотря на глобальный рост инфляции и прочие факторы, этот рынок увеличивается на 6-9% в год: становится больше торговых сетей, которые специализируются на органической продукции, повышается ее потребление. «Площадь земель, сертифицированных под органическое земледелие в мире, в прошлом году составила 72 млн га, и темп их расширения ниже, чем темп роста потребления органической продукции, — сравнил он. — Прогнозируется, что к 2030 году дефицит земель для органического производства составит 14 млн га, что приведет к росту цен на такую продукцию. Либо Россия восполнит дефицит и заработает на этом, если нашим аграриям это будет выгодно».



«С точки зрения спроса на российскую органическую продукцию на мировом рынке по-прежнему актуально растительное сырье: зерновые и масличные, особенно те, которые идут на корм животным. Во многих странах не хватает органических земель для выращивания кормовых культур, и Россия потенциально могла бы занять эту нишу», — считает исполнительный



директор Союза органического земледелия Сергей Коршунов, слова которого приводятся в ежегоднике «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля АПК 2022/23».



По словам Протасова, поскольку сертификация органической продукции в России началась лишь два года назад, показатели пока небольшие: например, сертифицированная площадь для сбора дикоросов составляет всего 800 тыс. га. Сейчас наша страна в основном поставляет на мировой рынок органическое зерно, кормовые культуры, а также дикоросы, при этом есть потенциал поставок продукции глубокой переработки. И если ранее основные поставки шли в США и ЕС, то сейчас основным покупателем является Китай, где темп роста потребления органики вдвое выше среднемирового, рассказал глава Роскачества.



По мере повышения уровня жизни мировой тренд на потребление более здоровой, функциональной и органической еды будет набирать обороты, уверен гендиректор компании «Технологии Доверия — Консультирование» Михаил Магрилов. «Те экспортеры, которые намерены работать в этом сегменте, будут конкурировать с международными пищевыми гигантами. Особенно остро будет стоять вопрос продвижения инновационной продукции на зарубежных рынках и достижения требуемой экономики экспортной поставки», — считает он (цитата по ежегоднику «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля АПК 2022/23»).



Ранее правительство утвердило Стратегию развития органической сельскохозяйственной продукции в России до 2030 года, писал «Агроинвестор». Ее основные цели — развитие внутреннего рынка органической продукции, увеличение экспорта и внедрение новых агротехнологий. Объем производства органики для внутреннего рынка к 2030 году предполагается увеличить до 114,5 млрд руб. (в 2021 году — 9,1 млрд руб.), экспорт должен достигнуть 27,8 млрд руб. против 3,7 млрд руб. в 2021-м.



Между тем, Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в федеральный закон „О карантине растений“». Документ призван урегулировать вопрос карантинного фитосанитарного обеззараживания органической растениеводческой продукции. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в соответствии с российским законодательством, при экспорте продукции растениеводства должно проводиться ее карантинное фитосанитарное обеззараживание. Однако при обработке органической продукции не допускается использование пестицидов. Сложившаяся ситуация не только не способствует развитию экспортного потенциала органического растениеводства, но и приводит к стагнации внутреннего производства, отмечается в документе. Законопроект уточнит понятие «подкарантинная продукция» и включит в него органическую продукцию. Это позволит разработать новые методики и правила проведения ее карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

