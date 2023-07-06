Компания «Коралл» восстановила производство после вспышки АЧС

В 2020 году на свинокомплексах компании пришлось уничтожить более 400 тысяч свиней ООО «Коралл»

Компания «Коралл», которая в 2020 году пострадала из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и была вынуждена уничтожить 414 тыс. свиней, восстановила производство и планирует расширять бизнес. Об этом на конференции «Прогрессивная генетика — залог экономического успеха», организованной группой компаний «Агроэко», рассказал директор по производству «Коралла» Алексей Симоненко. По его словам, после вспышки АЧС руководством компании было принято решение не только перезапустить комплекс, но и в перспективе увеличить объем производства мяса.



Компания выработала стратегию, согласно которой с 2021-го по 2023 год включительно необходимо было перезапустить все свинокомплексы, которые пострадали от АЧС, ввести в эксплуатацию строящиеся на момент вспышки заболевания объекты, создать селекционно-генетический центр, завершить строительство второй линии по производству комбикормов на имеющемся заводе, вернуть IV компартмент на мясоперерабатывающем заводе, который также пострадал. «При этом нам важно было продумать и улучшить ту систему биобезопасности, которая была на тот момент в компании, чтобы не допустить повторной вспышки АЧС», — добавил Симоненко. Еще одним вопросом стала подготовка кадров.



Сейчас на тех объектах, которые пострадали от АЧС, полностью заменено все оборудование и пористые строительные материалы, которые невозможно было полноценно обработать. Была проведена мойка, дезинфекция и газация площадок. Также была проведена дезинфекция лагун, внутриплощадочных и подъездных дорог предприятия. Свинокомплексы начали работу, в этом году компания планирует произвести на 75 тыс. т свинины больше, чем в 2022-м.



Кроме товарных ферм, был построен селекционно-генетический центр на 2,5 тыс. голов, и по итогам прошлого года «Коралл» получил статус племзавода по породам Йоркшир и Ландрас, а в 2023-м планирует получить такой статус по породе Дюрок, рассказал Симоненко. Начиная с прошлого года компания комплектует свои товарные репродукторы собственными ремонтными животными. В 2022-м также было завершено строительство второй линии комбикормового завода. В этом году компания планирует строительство ветеринарной лаборатории. При этом Симоненко признал, что вернуть IV компартмент «Кораллу» было непросто. «Многие органы власти относились очень скрупулезно к присвоению нам IV компартмента, — пояснил он. — Мы делаем все, чтобы не допустить той ситуации, которая случилась в 2020-м».



С начала года по 3 июля в России зафиксировало 27 очагов АЧС, говорится в обзоре Информационно-аналитического центра Россельхознадзора. В том числе 15 случаев — среди домашних свиней на территории Волгоградской (1), Самарской (2), Саратовской (2) и Ульяновской (2) областей, в Приморском (2) и Красноярском (6) краях.



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