Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт рапса

Запрет не распространяется на вывоз рапса в ЕАЭС и поставки через Забайкальск Pixabay

Минсельхоз предлагает установить временный запрет на вывоз рапса из страны с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024-го. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе уточняется, что временный запрет не распространяется на вывоз рапса в страны-члены Евразийского экономического союза, на вывоз с территории России через границу Забайкальск автомобильным и железнодорожным транспортом, а также на вывоз рапса для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства.



В конце марта 2022 года правительство уже установило запрет на вывоз рапса до 31 августа 2023 года. Впервые ограничения на экспорт рапса были введены с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022-го. В сентябре прошлого года этот режим продлили по 28 февраля 2023 года включительно. Поставки были разрешены только через пункт пропуска Забайкальск.



Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что запрет на экспорт направлен на стимулирование переработки рапса на внутреннем рынке. Это необходимо для наращивания объемов реализации рапсового масла, шрота и жмыха за рубеж и увеличения доступности кормов для предприятий отечественной животноводческой отрасли. По оценкам OleoScope, валовой сбор рапса в России в 2023 году составит около 4 млн т — это хороший урожай, уступающий лишь рекорду прошлого года.



По данным Лозового, в первом полугодии Россия нарастила отгрузки рапсового масла до 839 тыс. т (+97% к январю-июню 2022 года), шрота — до 421 тыс. т (+266%). В текущих условиях активно увеличивается экспорт рапсового масла в Китай и другие дружественные страны. За время действия экспортных ограничений с апреля 2022 года многие отечественные МЭЗы стали активнее закупать рапс, однако в некоторых регионах по-прежнему сохраняется резерв по загрузке маслозаводов, рассказал эксперт.



Он добавил, что сейчас основные объекты переработки находятся в Башкирии, Краснодарском и Алтайском краях, Калининградской, Липецкой, Омской, Курской и Орловской областях. В этих регионах сосредоточены предприятия, которые обеспечивают 80% переработки рапса в России. «На данный момент предпосылок для увеличения внутреннего потребления рапсового масла нет. Ежегодно для нужд российского рынка необходимо лишь 40-60 тыс. т этого продукта, излишки уходят на экспорт», — сказал Лозовой. Он отметил, что со шротом ситуация обратная: потребности в нем для рациона сельскохозяйственных животных растут, поэтому на экспорт в последние годы уходит от 25% до 40% объемов производства.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что запрет на экспорт рапса — это эффективная государственная мера, которая защищает сектор переработки масличных культур внутри страны. Благодаря этим мерам и рекордному урожаю производство рапсового масла и шрота в этом сезоне выросло почти в два раза по сравнению с прошлым: до 1,5 млн т и 2 млн т соответственно. Учитывая, что это экспортоориентированная продукция, примерно такими же темпами растут и ее поставки на внешние рынки, отметил Мальцев. Он тоже оценивает, что урожай рапса в этом году составит около 4 млн т.



В конце декабря 2022 года бизнес Китая был обеспокоен перспективами запрета поставок рапса из России. Бизнесмены КНР просили российских коллег приложить максимум усилий для сохранения возможности экспорта через международный пограничный переход Забайкальск-Манчжурия. Это необходимо для сохранения взаимовыгодных отношений между китайской и российской сторонами и содействия продовольственной безопасности КНР, отмечали они тогда.



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