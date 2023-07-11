«Щелково Агрохим» и «Косминвест» создали СП для выпуска семян масличных

Проект призван уменьшить зависимость России от импорта семян подсолнечника Pixabay

«Щелково Агрохим» инвестирует 700 млн руб. в строительство в Адыгее селекционного центра по подсолнечнику. Об этом гендиректор компании, доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов сказал в ходе агрофестиваля Betaren-2023. «На Юге России мы планируем построить селекционный центр для подсолнечника. Мы приобрели земельные площади, у нас есть хозяйства, в которых мы можем это делать. В нашем ведении находится около 5,5 тыс. га на Юге России. И мы будет инвестировать в создание селекционного центра по подсолнечнику. Сейчас делается план-проект застройки», — рассказал он (цитата по сообщению «Щелково Агрохим»).



Компания уточняет, что новое предприятие будет называться «Хелианта», закончить проектирование планируется в этом году. Под первичную инфраструктуру отведено 65 га, участки гибридизации подсолнечника планируется до 2030 года увеличить с 3,6 тыс. га до 15 тыс. га, в текущем году на размножение семян будет направлено 900 млн руб.



Это новый совместный проект «Щелково Агрохим» и компании «Агроконсалтинг», который призван уменьшить зависимость России от импорта семян подсолнечника, уточняется в сообщении компании. По данным системы проверки контрагентов Rusprofile, «Хелианта» была зарегистрирована 7 июля, ее уставной капитал составляет 1 млн руб., доли на паритетных началах принадлежат «Щелково Агрохим» и компании «Косминвест». 50% «Косминвеста» через «Виолан» владеет экс-президент Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов. По информации «Коммерсанта», связываемое с ним ООО «Инвестком» в ноябре 2022 года стало владельцем агрохолдинга «АФГ Националь» примерно с 180 тыс. га сельхозземель по данным BEFL на июль прошлого года.



«Щелково Агрохим» специализируется на производстве химических средств защиты растений, но также активно занимается селекционно-семеноводческой деятельностью. Так, были разработаны семеноводческие программы по сахарной свекле (совместно с «Русагро»), гибридам подсолнечника («АктивАгро»), сое (Euralis, ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, НПО «Соя-Центр», Институт земледелия НАН Республики Беларусь); по зерновым, рапсу, гороху (компания «Дубовицкое», ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, ФИЦ «Немчиновка»); по яровой пшенице (Институт земледелия НАН Республики Беларусь).



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что отрасли нужны подобные проекты, а все, за что берется «Щелково Агрохим», делается очень грамотно. По словам эксперта, основная сложность, с которой может столкнуться компания — деньги, но при работе в кооперации с другим игроком этот вопрос решается проще, прокомментировал он «Агроинвестору».



Покупка семян у партнера-разработчика является страховкой от недопоставки и позволяет заключать контракты на следующий сезон по фиксированной цене, считает источник «Коммерсанта» на рынке. В условиях ежегодного удорожания основных средств производства в растениеводстве это помогает перераспределять финансовые потоки, как этого требует динамичная ситуация на рынке. Однако, по мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, новая компания, скорее всего, создана для продажи семян подсолнечника на рынок, а не для обеспечения собственных нужд одного из партнеров: барьеры для входа на местный рынок иностранных поставщиков повышаются, увеличиваются и стимулы для внутреннего производства, сказал он «Коммерсанту».



С 1 сентября иностранные производители должны создавать совместные предприятия с местными организациями с долей нерезидентов не более 49%, выполнять селекцию полного цикла и отчитываться о локализации Минсельхозу. Кроме того, c 1 октября по 31 декабря Минсельхоз может вводить квоты на ввоз из ряда стран семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. По данным Национального семенного альянса, под урожай следующего года на 44% посевных площадей подсолнечника в России будут использоваться семена отечественной селекции, что на 18% больше, чем в 2023-м. В том числе отечественные гибриды займут 24% (плюс 13%), сорта — 20% (плюс 4%).



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