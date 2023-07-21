«Файбер нутришн» планирует построить завод по производству пищевых волокон и пектина в Башкирии

Сырьем для переработки станет свекловичный жом Pixabay

Компания «Файбер нутришн» планирует построить завод по производству пищевых волокон на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии, сообщила пресс-служба главы республики. Общие инвестиции в проект составят 5,4 млрд руб. Ежегодно предприятие сможет производить более 5,6 тыс. т клетчатки. Также планируется выпуск 1,5 тыс. т пектиновых веществ из свекловичного жома.



Продукция будет использоваться в качестве компонентов при производстве кормов для животных. Площадка для строительства завода была подобрана при поддержке Корпорации развития Башкортостана. Строительные работы начнутся летом 2024 года, запуск завода запланирован на 2026 год.



На сайте проекта говорится, что это первый и единственный завод в России по производству пищевых волокон и свекловичного пектина. Также указано, что он заместит импортные ингредиенты основ в пищевой и фармацевтической отраслях промышленности.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», переработка жома на пектин в мире известна, несколько проектов реализовано. На просторах бывшего СССР анонсировались десятки проектов производства пектина и из свеклы, и из яблок, но не было сделано ничего. По словам эксперта, в зависимости от сырья, пектин различается по качеству, области применения и цене. Делать его из свекловичного жома логичнее там, где жома много, и он дешевый. «Башкирия таким местом не является. Было бы логичнее увидеть подобный проект в Центральном Черноземье, — считает Иванов. — К тому же технология достаточно наукоемкая и недешевая, оборудование, скорее всего, импортное, причем производится в недружественных странах, то есть все непросто».



Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский сказал РБК, что спрос на продукцию завода должен увеличиваться с ростом сельского хозяйства и фармацевтической отрасли, а при должной господдержке проект может окупиться быстрее. Продукция, по его мнению, будет востребована, поскольку локальное производство позволит формировать более низкую отпускную цену при сохранении качества.



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