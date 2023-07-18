«Агросила» интегрировала в свою структуру «Пермскую» птицефабрику

«Агросила» планирует вложить в развитие «Пермской» 354 млн рублей flickr.com

«Агросила» успешно интегрировала в свою структуру птицефабрику «Пермская», приобретенную в апреле у группы «Продо». Интеграция прошла быстро и достаточно легко, рассказала «Агроинвестору» гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова. «В составе птицефабрики “Пермская” работают профессионалы, в “Агросиле” тоже. Сотрудники обеих компаний очень легко нашли общий язык», — отметила она.



Однако, по словам Барсуковой, технологии выращивания и содержания птицы у компаний несколько различаются. «В нашем агрохолдинге очень жесткие требования к биобезопасности, программам кормления, — объясняет Барсукова. - Сейчас мы работаем над тем, чтобы наше новое предприятие перешло на стандарты “Агросилы”. Быстро это сделать не получится, поскольку мы имеем дело с живым организмом, птицей, но мы уже составили дорожные карты, и планируем до конца третьего квартала 2023 года уже полностью интегрировать на птицефабрике “Пермская” производственные процессы наших площадок в Татарстане».



В этом году «Агросила» планирует вложить в развитие «Пермской» 354 млн руб. Основные векторы, куда будут направлены эти средства, — обеспечение биобезопасности территории птицефабрики, реконструкция птичников, модернизация систем вентиляции, приобретение нового клеточного оборудования. «Все это делается для того, чтобы мы могли улучшить производственные показатели и выйти на те объемы, которые запланировали произвести до конца 2023 года и в следующем году: 41 тыс. т и 48 тыс. т соответственно», — делится Барсукова. Кроме того, агрохолдинг работает над улучшением себестоимости кормов, в это направление также будут вложены средства. «Наконец, мы будем инвестировать в модернизацию убойно-перерабатывающего комплекса, который входит в состав птицефабрики “Пермская” для увеличения объемов производства и улучшения качества продукции», — добавляет Барсукова.



«Агросила» приобрела 100% акций «Пермской» птицефабрики, которая ранее принадлежала группе «Продо», в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что это предприятие занимает 34% рынка Пермского края по производству мяса бройлеров и продукции из него. Ее проектная мощность составляет 48 тыс. т готовой продукции в год, ассортимент насчитывает 168 наименований, включая куриные тушки, продукты разделки, охлажденные и замороженные полуфабрикаты, а также колбасные изделия из мяса птицы. В том числе птицефабрика выпускает продукцию категории «Халяль». Продукция птицефабрики представлена более чем в 5 тыс. торговых точек, включая федеральные и локальные розничные сети. «Агросила» рассчитывает, что приобретение птицефабрики позволит расширить географию присутствия холдинга на федеральном рынке. Сумма сделки не разглашалась, однако в феврале «Коммерсантъ» писал, что «Продо» планировала получить за свой актив около 3 млрд руб.



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