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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Правительство утвердило Стратегию развития производства органической продукции до 2030 года

Ее основные цели — развитие внутреннего рынка, увеличение экспорта и внедрение новых агротехнологий

| Агроинвестор |

Объема производства органической продукции для внутреннего рынка к 2030 году должен вырасти до 114,5 млрд рублей
Объема производства органической продукции для внутреннего рынка к 2030 году должен вырасти до 114,5 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии развития органической сельскохозяйственной продукции в России до 2030 года, сообщается на сайте правительства. Основные цели стратегии — развитие внутреннего рынка органической продукции, увеличение экспорта и внедрение новых агротехнологий. При производстве органической продукции не используются минеральные удобрения и химические вещества, что позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду. 

Сейчас доля органической продукции отечественного производства на внутреннем рынке составляет менее половины от ее общего объема, говорится в сообщении кабмина. Стратегия определяет пять целевых показателей отраслевого развития, включая увеличение объема производства для внутреннего рынка к 2030 году до 114,5 млрд руб. (в 2021 году — 9,1 млрд руб.). Кроме того, к 2030 году ежегодный прирост производства должен составить 20,7%, объем потребления к указанному сроку должен увеличиться в шесть раз относительно 2021-го, а экспорт в 2030 году может составить 27,8 млрд руб. Еще одним целевым показателем является площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия. К 2030 году она должна составлять более 4,2 млн га против 656 тыс. га в 2021-м. 

В стратегии отмечается, что Китай является крупнейшим в мире импортером продовольствия, и российские производители готовы поставлять на китайский рынок кукурузу, соевые бобы и кедровый орех. Также большим экспортным потенциалом обладают ячмень, замороженные ягоды, мед и орехи. Кроме Китая стратегия также предполагает возможности экспорта российской органической продукции на рынки государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и стран ближнего зарубежья.

должен представить пошаговый план реализации стратегии в течение шести месяцев. По словам Мишустина, принятые меры позволят значительно улучшить качество продуктов для граждан, способствовать развитию регионов и созданию новых рабочих мест в сельской местности.

Базовый сценарий для стратегии развития органического производства на период до 2030 года ранее разработал . Авторы документы считают, что реализация стратегии позволит увеличить потребление органической продукции через расширение осведомленности потребителей о здоровом питании и об органической продукции в целом. Также этому будет способствовать повышение доступности отечественных органических продуктов для широких слоев населения. Кроме того, это позволит обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в отрасль в размере не менее ‎60 млрд руб. до 2030 года. 

Прогноз Минсельхоза по росту производства органической продукции в России вызывал сомнения у директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича. В марте он говорил «», что сейчас в России нет большой потребности в органической продукции, так как на полках магазинов ее достаточно. Эксперт также указывал на сложную экономическую ситуацию в стране и отмечал, что средства из госбюджета можно было бы направить на развитие производства традиционных товаров АПК и их удешевление, чтобы сделать продукты питания доступными для населения с низкими доходами. По его мнению, развитие органического сельхозпроизводства не является высокоприоритетной задачей в данный момент.

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