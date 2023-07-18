Правительство утвердило Стратегию развития производства органической продукции до 2030 года

Объема производства органической продукции для внутреннего рынка к 2030 году должен вырасти до 114,5 млрд рублей Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии развития органической сельскохозяйственной продукции в России до 2030 года, сообщается на сайте правительства. Основные цели стратегии — развитие внутреннего рынка органической продукции, увеличение экспорта и внедрение новых агротехнологий. При производстве органической продукции не используются минеральные удобрения и химические вещества, что позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду.



Сейчас доля органической продукции отечественного производства на внутреннем рынке составляет менее половины от ее общего объема, говорится в сообщении кабмина. Стратегия определяет пять целевых показателей отраслевого развития, включая увеличение объема производства для внутреннего рынка к 2030 году до 114,5 млрд руб. (в 2021 году — 9,1 млрд руб.). Кроме того, к 2030 году ежегодный прирост производства должен составить 20,7%, объем потребления к указанному сроку должен увеличиться в шесть раз относительно 2021-го, а экспорт в 2030 году может составить 27,8 млрд руб. Еще одним целевым показателем является площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия. К 2030 году она должна составлять более 4,2 млн га против 656 тыс. га в 2021-м.



В стратегии отмечается, что Китай является крупнейшим в мире импортером продовольствия, и российские производители готовы поставлять на китайский рынок кукурузу, соевые бобы и кедровый орех. Также большим экспортным потенциалом обладают ячмень, замороженные ягоды, мед и орехи. Кроме Китая стратегия также предполагает возможности экспорта российской органической продукции на рынки государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и стран ближнего зарубежья.



Минсельхоз должен представить пошаговый план реализации стратегии в течение шести месяцев. По словам Мишустина, принятые меры позволят значительно улучшить качество продуктов для граждан, способствовать развитию регионов и созданию новых рабочих мест в сельской местности.



Базовый сценарий для стратегии развития органического производства на период до 2030 года ранее разработал Минсельхоз. Авторы документы считают, что реализация стратегии позволит увеличить потребление органической продукции через расширение осведомленности потребителей о здоровом питании и об органической продукции в целом. Также этому будет способствовать повышение доступности отечественных органических продуктов для широких слоев населения. Кроме того, это позволит обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в отрасль в размере не менее ‎60 млрд руб. до 2030 года.



Прогноз Минсельхоза по росту производства органической продукции в России вызывал сомнения у директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича. В марте он говорил «Агроинвестору», что сейчас в России нет большой потребности в органической продукции, так как на полках магазинов ее достаточно. Эксперт также указывал на сложную экономическую ситуацию в стране и отмечал, что средства из госбюджета можно было бы направить на развитие производства традиционных товаров АПК и их удешевление, чтобы сделать продукты питания доступными для населения с низкими доходами. По его мнению, развитие органического сельхозпроизводства не является высокоприоритетной задачей в данный момент.



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