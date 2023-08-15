Земельный банк крупнейших компаний агросектора продолжил расти

73 участника списка в сумме контролируют 17,4 млн гектаров «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

Общий земельный банк топ-5 крупнейших владельцев сельхозземель в России составил 4,4 млн га против примерно 4,1 млн га в прошлом году, следует из рейтинга, составленного консалтинговой компанией BEFL (здесь и далее — данные на май каждого года). В очередной список лидеров вошло 73 игрока с земельными банками от 100 тыс. га, которые в сумме контролируют около 17,4 млн га сельхозземель. В прошлогоднем рейтинге была 71 компания, их общий земельный банк составлял 16,7 млн га. За год площадь сельхозземель под контролем участников списка увеличилась на 619 тыс. га, уточняет BEFL.



Хотя за год существенные изменения земельного банка произошли у многих участников рейтинга, состав первой пятерки не изменился, хотя в нем и произошли перестановки. Первое место сохранил «Мираторг» с земельным банком около 1,1 млн га, как и в прошлом списке. С отставанием от него всего в 1 тыс. га на второе место вышел «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, который за год увеличил площадь сельхозземель под своим контролем на 286 тыс. га и стал первым среди участников рейтинга по динамике прироста земельного банка. В прошлом году этот агрохолдинг был на третьем месте. Сейчас на третью строчку опустился ранее бывший вторым «Продимекс». Согласно данным BEFL, площадь сельхозземель под его контролем не изменилась и составила 900 тыс. га. Группа «Русагро» хотя и расширила земельный банк с 643 тыс. га до 670 тыс. га, но осталась четвертой в рейтинге. Как и в прошлом году, топ-5 замыкает «ЭкоНива» с 630 тыс. га.



Рейтинг покинули четыре компании: ГК «РостАгро» (продана на аукционе «АЕОН Агро», который в новом рейтинге занял 22 место с 240 тыс. га), «Юг Руси» (земельные активы в прошлом году были проданы структурам «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева), «Русская Аграрная Группа» (земельные активы уменьшились и составили менее 90 тыс. га), «АПК Возрождение» (часть активов была продана различным покупателям), говорится в материалах BEFL.



Новичками списка лидеров кроме «АЕОН Агро» стали еще пять компаний. 26-е место с 221 тыс. га занял агрохолдинг «Чистополье» - агрогруппа, созданная около двух лет назад, которая уже стала одним из лидеров отрасли АПК в Татарстане. «Хузангаевское» - также относительно молодой агрохолдинг из Татарстана, расположился на 52-й строчке со 120 тыс. га. Группа «Дамате», крупнейший в России производитель индейки, за прошлый год увеличила земельный банк с 88 тыс. га до 108 тыс. га и стала 59-й в рейтинге. Еще один известный игрок на рынке АПК — группа компаний«Грейнрус», основными направлениями бизнеса которой являются растениеводство, производство солода и зерновой трейдинг, вошла в топ лидеров со 101 тыс. га и стала 62-й. Последний новый игрок в списке — многопрофильный холдинг «Назаровское» из Красноярского края, занявший наряду с еще 10 компаниями условное 63-е место примерно со 100 тыс. га сельхозземель.



Лидерами по приросту земельного банка кроме «Агрокомплекса» стали «Сибагро», прибавившая 108 тыс. га до 411 тыс. га и поднявшаяся с 16-го на десятое место; сохранивший седьмую позицию «Био-Тон» (плюс 50 тыс. га до 550 тыс. га); переместившаяся с 29-й на 23-ю строчку «Щелково Агрохим» (плюс 49 тыс. га до 239 тыс. га); «Косминвест», также расширивший земельный банк на 49 тыс. га до 258 тыс. га и благодаря этому поднявшийся с 26-го на 20-е место. Группа «Черкизово» увеличила площадь сельхозземель под своим контролем на 31 тыс. га до 331 тыс. га и стала 14-й в рейтинге, тогда как в прошлом списке лидеров была 17-й. «Август» прибавил 30 тыс. га до 260 тыс. га и переместился с 22-го на 19-е место.



Значительнее всех за год сократила земельный банк ХК «Ак Барс» - на 138 тыс. га до 216 тыс. га. Агрохолдинг опустился в рейтинге с 11-й на 27-ю строчку. На 40 тыс. га до 290 тыс. га сократилась площадь сельхозземель у «Агросилы», ставшей 16-й, тогда как в прошлом списке она была на две позиции выше. Земельный банк агрохолдинга «Равис» уменьшился на 25 тыс. га примерно до 100 тыс. га, компания разделила условное 63-е место с другими участниками рынка, в прошлом списке она была 52-й.



По данным BEFL, в 2022 году цены на земельные активы, в составе которых была значительная доля качественной пашни, увеличились, особенно ощутимо — в Центральной России. В этом году рост цен стабилизировался. При этом активность на рынке в первом полугодии 2023-го говорит о том, что сельхозземля не теряет своих позиций привлекательного инвестиционного объекта. При этом в прошедшем году наблюдалась перестройка отрасли, смена владельцев активов, укрупнение лидеров и уход с рынка мелких и неэффективных предприятий, отмечают аналитики компании.



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