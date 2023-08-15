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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Земельный банк крупнейших компаний агросектора продолжил расти

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева вышел на второе место в рейтинге

| Агроинвестор |

73 участника списка в сумме контролируют 17,4 млн гектаров
73 участника списка в сумме контролируют 17,4 млн гектаров

Общий земельный банк топ-5 крупнейших владельцев сельхозземель в России составил 4,4 млн га против примерно 4,1 млн га в прошлом году, следует из рейтинга, составленного консалтинговой компанией (здесь и далее — данные на май каждого года). В очередной список лидеров вошло 73 игрока с земельными банками от 100 тыс. га, которые в сумме контролируют около 17,4 млн га сельхозземель. В прошлогоднем рейтинге была 71 компания, их общий земельный банк составлял 16,7 млн га. За год площадь сельхозземель под контролем участников списка увеличилась на 619 тыс. га, уточняет .

Хотя за год существенные изменения земельного банка произошли у многих участников рейтинга, состав первой пятерки не изменился, хотя в нем и произошли перестановки. Первое место сохранил «» с земельным банком около 1,1 млн га, как и в прошлом списке. С отставанием от него всего в 1 тыс. га на второе место вышел им. Н. И. Ткачева, который за год увеличил площадь сельхозземель под своим контролем на 286 тыс. га и стал первым среди участников рейтинга по динамике прироста земельного банка. В прошлом году этот агрохолдинг был на третьем месте. Сейчас на третью строчку опустился ранее бывший вторым «». Согласно данным , площадь сельхозземель под его контролем не изменилась и составила 900 тыс. га. Группа «» хотя и расширила земельный банк с 643 тыс. га до 670 тыс. га, но осталась четвертой в рейтинге. Как и в прошлом году, топ-5 замыкает «» с 630 тыс. га.

Рейтинг покинули четыре компании: ГК «РостАгро» (продана на аукционе «АЕОН Агро», который в новом рейтинге занял 22 место с 240 тыс. га), «» (земельные активы в прошлом году были проданы структурам ), «Русская Аграрная Группа» (земельные активы уменьшились и составили менее 90 тыс. га), «АПК Возрождение» (часть активов была продана различным покупателям), говорится в материалах .

Новичками списка лидеров кроме «АЕОН Агро» стали еще пять компаний. 26-е место с 221 тыс. га занял агрохолдинг «Чистополье» - агрогруппа, созданная около двух лет назад, которая уже стала одним из лидеров отрасли АПК в Татарстане. «Хузангаевское» - также относительно молодой агрохолдинг из Татарстана, расположился на 52-й строчке со 120 тыс. га. Группа «», крупнейший в России производитель индейки, за прошлый год увеличила земельный банк с 88 тыс. га до 108 тыс. га и стала 59-й в рейтинге. Еще один известный игрок на рынке АПК — группа компаний«», основными направлениями бизнеса которой являются растениеводство, производство солода и зерновой трейдинг, вошла в топ лидеров со 101 тыс. га и стала 62-й. Последний новый игрок в списке — многопрофильный холдинг «Назаровское» из Красноярского края, занявший наряду с еще 10 компаниями условное 63-е место примерно со 100 тыс. га сельхозземель.

Лидерами по приросту земельного банка кроме «Агрокомплекса» стали «Сибагро», прибавившая 108 тыс. га до 411 тыс. га и поднявшаяся с 16-го на десятое место; сохранивший седьмую позицию (плюс 50 тыс. га до 550 тыс. га); переместившаяся с 29-й на 23-ю строчку «» (плюс 49 тыс. га до 239 тыс. га); «Косминвест», также расширивший земельный банк на 49 тыс. га до 258 тыс. га и благодаря этому поднявшийся с 26-го на 20-е место. Группа «» увеличила площадь сельхозземель под своим контролем на 31 тыс. га до 331 тыс. га и стала 14-й в рейтинге, тогда как в прошлом списке лидеров была 17-й. прибавил 30 тыс. га до 260 тыс. га и переместился с 22-го на 19-е место.

Значительнее всех за год сократила земельный банк ХК - на 138 тыс. га до 216 тыс. га. Агрохолдинг опустился в рейтинге с 11-й на 27-ю строчку. На 40 тыс. га до 290 тыс. га сократилась площадь сельхозземель у «Агросилы», ставшей 16-й, тогда как в прошлом списке она была на две позиции выше. Земельный банк агрохолдинга «Равис» уменьшился на 25 тыс. га примерно до 100 тыс. га, компания разделила условное 63-е место с другими участниками рынка, в прошлом списке она была 52-й.

По данным , в 2022 году цены на земельные активы, в составе которых была значительная доля качественной пашни, увеличились, особенно ощутимо — в Центральной России. В этом году рост цен стабилизировался. При этом активность на рынке в первом полугодии 2023-го говорит о том, что сельхозземля не теряет своих позиций привлекательного инвестиционного объекта. При этом в прошедшем году наблюдалась перестройка отрасли, смена владельцев активов, укрупнение лидеров и уход с рынка мелких и неэффективных предприятий, отмечают аналитики компании.

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