Агрохолдинг «Степь» расширяет земельный банк

В прошлом году «Степь» занимала шестое место в стране по площади земельного банка Pixabay

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») купил в Ставропольском крае сельхозпредприятие «Гвардеец», которое управляет около 26 тыс. га земель, пишет «Коммерсант». Пресс-служба компании подтвердила «Агроинвестору» факт сделки, отказавшись от других комментариев. Стоимость сделки — 2,9 млрд руб.



По данным компании BEFL на июль 2022 года, агрохолдинг «Степь» занимал шестое место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли в России с общим объемом земельного банка 578 тыс. га. Отставание от «ЭкоНивы», занимавшей пятую строчку, составляло 52 тыс. га. По словам старшего руководителя проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» SRG Татьяны Козловой, с мая 2021-го по май 2022-го «Степь» увеличил земельный банк на 12 тыс. га. За аналогичный период в 2020—2021 годы — на 24 тыс. га.



Она отметила, что ежегодное наращивание земельного банка для крупных агропредприятий является обычной практикой. «Данную сделку трудно назвать крупной, так как подобные объемы “Степь” прибавляет ежегодно. Для сравнения, с мая 2021 года по май 2022-го “Агрокомплекс” им. Н. И. Ткачева приобрел порядка 160 тыс. га земли», — сказала эксперт «Агроинвестору».



Как правило, земельные банки агрохолдингов носят смешанный характер, продолжает Козлова. По ее словам, наиболее ценна пахотная земля, которая используется для увеличения объема выращиваемых культур. Остальной объем земли используется либо для строительства объектов в зависимости от текущих потребностей бизнеса, например элеваторов, либо для реализации на открытом рынке «в розницу».



Сейчас стоимость сельхозземель в Ставропольском крае находится в диапазоне от 90 тыс. руб./га до 130 тыс. руб./га, рассказала эксперт. Цена зависит от общей площади, конфигурации, местоположения и пригодности для выращивания сельхозкультур. «При этом крупные массивы смежных земельных участков удобной для обработки и сбора урожая конфигурации для конкретного инвестора могут приобретаться по цене выше указанного диапазона», — подчеркнула она.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина считает, что сделку можно назвать достаточно крупной. Она отметила, что «Степь» является очень большим, но не лидирующим игроком рынка, сейчас компания старается увеличить свой земельный банк. Имея собственные компетенции в производстве и налаженные логистические цепочки поставок на экспорт, покупка новых земель будет способствовать развитию холдинга в этом направлении, считает Корягина.



Владельцем ООО «Гвардеец» было ставропольское предприятие «Возрождение». «Степь» ранее уже приобретала активы у этой компании. В 2020 году агрохолдинг купил предприятия «Высоцкое» и «Чапаевское», в состав которых входили молочная ферма и около 28 тыс. га земли. При этом владельцы «Возрождения» приобрели у «Степи» в Карачаево-Черкесии агрокомбинат «Южный» мощностью более 40 тыс. т томатов и огурцов в год.



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