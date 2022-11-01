«Юг Руси» избавился от земли. Сделка стала крупнейшей за последние пять лет

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Ведущий российский производитель бутилированного растительного масла «Юг Руси» продал 200 тыс. га, на которых раньше занимался растениеводством. Компания решила сосредоточиться на развитии своего основного направления деятельности. Площади приобрела компания «Агротехнологии», которую связывают с «Агрокомплексом» им. Н. И. Ткачева. Эксперты оценивают стоимость сделки в 20-30 млрд руб



Лидер рынка переработки подсолнечника «Юг Руси» решил распродать свои земельные активы — порядка 200 тыс. га в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Растениеводством группа занималась в качестве вспомогательного направления, по факту это был непрофильный актив по отношению к производству масла, обращает внимание представитель компании. Урожай маслосемян растениеводческого подразделения обеспечивал не более 3-5% мощностей маслозаводов холдинга, уточнил он. Однако с начала текущего года «Юг Руси» взял курс на развитие переработки, поэтому и было принято решение о продаже растениеводческого подразделения. «В целях совершенствования основного вида деятельности ГК “Юг Руси” проводится ряд мероприятий по модернизации маслозаводов и строительству новых профильных производств. Это в том числе производство растительных протеинов и создание искусственного интеллекта в системе закупки сырья», — сообщил представитель группы.