«Био-Тон» купил хозяйство в Ставропольском крае

Стоимость сделки оценивается в 1,5-2 млрд рублей А. Кардашов

Компания «Био-Тон» главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина в конце декабря стала владельцем ставропольского хозяйства «Агропромышленная корпорация» (АПК), следует из данных ЕГРЮЛ. АПК занимается растениеводством и производством молока, писали местные СМИ. В конце 2017 года земельный банк компании оценивался в 15,5 тыс. га, а животноводческие активы — в 1,2 тыс. голов КРС. Для «Био-Тона» покупка АПК — первая сделка на юге России. Эдуард Зернин сказал «Коммерсанту», что «Био-Тон» покупает весь бизнес АПК и планирует разбираться с хозяйством с учетом перспектив местного рынка.



По словам директора аналитического центра «СовЭкона» Андрея Сизова, которого цитирует издание, стоимость одного гектара земли в Ставропольском крае может составлять 100-160 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, 15,5 тыс. га могли обойтись в 1,55-2,5 млрд руб. Инвестиционный банкир Илья Шумов говорит, что Ставропольский край остается одним из регионов, где преобладает большое количество независимых фермерских хозяйств, а доля крупнейших землевладельцев в выручке региона остается невысокой. В то же время, по словам источника «Коммерсанта» на рынке, «Био-Тон» сегодня рассматривает для экспансии юг России. Зернин также сказал изданию, что «Био-Тон» постоянно смотрит активы и на Юге, и в Центре страны, и в Поволжье.



«Био-Тон» — крупнейшая агрокорпорация Поволжья, лидер по производству подсолнечника в России с земельными активами более 500 тыс. га (седьмое место в стране). В год компания производит порядка 1 млн т зерновых, зернобобовых и масличных.

Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова сказала «Агроинвестору», что в Ставропольском крае много предложений на продажу, но очень часто в регион не хотят идти даже крупные игроки, которые имеют финансовые возможности, из-за местной специфики: высокая коррупционная составляющая в области отталкивает их. По ее словам, многие потенциальные покупатели отказываются от активов в Ставропольском крае и делают выбор в пользу, например, Саратовской, Волгоградской областей, несмотря на то, что в последней менее благоприятные климатические условия. Романова также говорит, что сельское хозяйство всегда было рискованным, поэтому в этом году, как и в предыдущие, велика вероятность того, что мелкие фермеры будут выходить из бизнеса.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, цены на земельные активы на Юге страны не снижаются, хотя предложение о продаже растет. Причина — расчеты большинства участников рынка на восстановление доходности, а также активный интерес к сельхозземлям со стороны непрофильных инвесторов. Шумов также отмечает большое предложение в регионе, но в связи с ростом рентабельности растениеводства условия на рынке в последние годы диктовали продавцы, и цены на такие активы держались около верхних диапазонов. В результате отдельные наделы продаются уже несколько лет и из-за переоцененных ожиданий собственников так и не реализуются.



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