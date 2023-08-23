«Яков и Партнеры»: АПК не сможет активно расти без развития цифровизации

К 2030 году цифровизация может позволит увеличить объемы производства в агросекторе на 3-5% CNH

К 2030 году цифровизация может позволит увеличить объемы производства в агросекторе на 3-5%, снизить себестоимость в диапазоне 5-20% и обеспечить прирост годовой выручки как минимум на 800 млрд руб. К такому выводу пришли аналитики компании «Яков и Партнеры», исследовав ситуацию с цифровизацией в российском АПК. Однако, чтобы добиться таких результатов, необходимо пересмотреть подходы участников отрасли к внедрению цифровых инструментов: нужно сосредоточить внимание на тех решениях, которые будут давать синергетический эффект на всех этапах цепочки создания стоимости, отмечает директор «Яков и Партнеры» Олег Шендерюк.



В последние годы агросектор в России активно развивался, так, с 2016 года объем производства вырос на 69%, а экспорт — более чем в два раза (на 134%). Индекс продовольственной безопасности страны (Global Food Security Index) повысился с 63,8% в 2015 году до 73,7% по итогам 2020-го, говорится в исследовании. Однако после событий февраля 2022-го индекс снизился до 69,1%, несмотря на рекордный урожай прошлого года. Показатель упал по нескольким причинам, в числе которых удорожание средств производства, замедление внедрения инновационных технологий, нарушение цепочек поставок, политические препятствия. При этом авторы исследования отмечают, что все легко реализуемые возможности для развития агросектора уже исчерпаны, тогда как цифровизация могла бы стать магистральным путем для дальнейшего роста.



Чтобы оценить уровень внедрения цифровых технологий в российском агросекторе и сравнить его с АПК других стран, компания «Яков и Партнеры» разработала специальный индекс. Он охватывает три ключевых фактора: качество и доступность инфраструктуры, привлекательность мероприятий по цифровизации для участников отрасли, а также инвестиции. Каждому из показателей был присвоен вес, отражающий его вклад в общий объем цифровизации. Индекс России, по расчетам аналитиков, составил 27,2 балла, тогда как у ставших лидером США — 75,5, у Австралии — 64,6, у Канады — 64,4, у Израиля — 63,8, у Германии — 59,7, у Бразилии — 55,7, у Франции — 45,9. Вместе с тем, индекс цифровизации АПК Китая ниже, чем в России — 26,4 балла, следует из исследования.



«Анализ показал, что по уровню внедрения цифровых технологий в АПК Россия существенно уступает ведущим странам. Например, мы в девять раз отстаем от Израиля по показателю внедрения цифровых решений производителями сельхозпродукции. Кроме того, объем частных инвестиций в эту сферу в семь раз меньше, чем в среднем по исследованным странам. Наконец, количество компаний, внедряющих цифровые технологии в АПК, у нас втрое меньше, чем в остальных странах (без учета США)», — сравнивает руководитель проектов «Яков и Партнеры» Станислав Ветошкин.



Оценивая сельское хозяйство России с точки зрения цифровых технологий, аналитики выделили три главные особенности: ограниченный охват мероприятий в сфере цифровизации, нехватку специалистов по цифровым технологиям на сельхозпредприятиях, фокус цифровых государственных решений на контроль аграриев, а не на развитие их бизнеса. При сохранении этих особенностей Россия не сможет реализовать свой потенциал, предупреждают аналитики.



В ходе исследования специалисты «Яков и Партнеры» определили три ключевых направления работы, которые помогут повысить уровень цифровизации в агросекторе. Во-первых, агрохолдингам необходимо создать внутренние информационные платформы, чтобы хранить, обрабатывать данные и принимать решения на их основе. Такие платформы позволят применять все современные технологии работы с данными, чтобы извлекать из них максимальную пользу, поясняет технический директор направления Digital «Яков и Партнеры» Федор Чемашкин. Во-вторых, в агрокомплексе нужно создать единый анонимный банк данных, который поможет раскрывать потенциал цифровизации в масштабе всей отрасли. В-третьих, необходимо изменение вектора программы Минсельхоза по цифровизации, чтобы расширить поддержку малых и средних хозяйств.



По итогам исследования аналитики описали два возможных сценария развития АПК до 2030 года. Первый предполагает, что крупные агрохолдинги сохранят низкий уровень проникновения цифровых технологий на всей цепочке стоимости, а Минсельхоз продолжит делать акцент на внедрении инструментов контроля. При реализации этого сценария в среднесрочной перспективе уровень цифровизации может увеличиться до 33 пунктов, что не изменит места России в рейтинге рассмотренных стран. В рамках второго сценария предполагается создание платформы для обработки и хранения данных, формирование единого анонимного банка данных и развитие сопутствующих государственных сервисов. В этом случае индекс цифровизации АПК увеличится до 52 пунктов, что позволит обогнать Францию.



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