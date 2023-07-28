Правительство временно упростило продажи молочной продукции с нечитаемой маркировкой

Это решение позволяет законопослушным производителям и торговым сетям не списывать качественную продукцию ЦРПТ

Правительство утвердило изменения в правила маркировки молочных продуктов, которые упрощают порядок продажи продукции с нечитаемыми средствами идентификации до 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга. В соответствии с разработанным министерством механизмом, до указанной даты будет возможность продажи маркированной молочной продукции с нечитаемой маркировкой в объеме не более 2% от общего количества проданных организацией розничной торговли единиц молочной продукции в рамках одного календарного месяца.



Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации постановлению, если средство идентификации, нанесенное на молочную продукцию, невозможно технически распознать на кассе магазина, организация розничной торговли передает в информационную систему маркировки данные о товаре и дате производства каждой единицы такой молочной продукции в момент расчета за товар. Минпромторг отмечает, что получение оператором системы маркировки данной информации позволит дополнительно фиксировать и анализировать ошибки в процессе маркировки для их последующего устранения с производителями и улучшения технологических решений.



Эти изменения позволят доработать процессы маркировки молочной продукции и снизить затраты представителей бизнес-сообщества. Минпромторг совместно с ЦРПТ (оператор системы цифровой маркировки) и представителями производителей молочной продукции и розничной торговли работает над минимизацией рисков появления маркированной молочной продукции с нечитаемыми средствами идентификации, говорится в сообщении министерства.



Директор молокоперерабатывающего завода компании «Рассвет» (входит в «Прогресс Агро») Анна Савченко прокомментировала «Ароинвестору», что компания приветствует инициативу об упрощении продажи молочной продукции с нечитаемыми знаками маркировки. «Мы сталкиваемся с подобной проблемой довольно часто. Считаем, что программа еще требуется определенных доработок», — отметила Савченко.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что это важное решение, потому что оно позволяет законопослушным производителям и торговым сетям не списывать качественную продукцию. Он отметил, что вопрос нечитаемости маркировки молочной продукции связан с множеством факторов: особые условия хранения и оборота, широкий ассортимент, разнообразие видов упаковки и способов маркировки.



«С учетом всех этих факторов нужно отметить высокое качество маркировки молочной продукции в целом. Все участники оборота на постоянной основе с 2020 года проводят масштабную работу по минимизации случаев повреждения и утраты кода маркировки в процессе оборота», — отметил он. Лимит в 2% от месячного объема продаж для продукции с нечитаемой маркировкой даст возможность целенаправленно отрабатывать причины нечитаемости, но при этом исключает любые риски для покупателей, считает он.



В декабре 2021 года в России началась обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности до 40 суток включительно, затем в систему добавились другие молочные продукты. Производители обязали наносить на продукцию средства идентификации и предоставлять сведения в информационную систему маркировки. С 1 сентября 2022 года стало обязательным сканировать коды маркировки на кассах и передавать документы через систему электронного документооборота.



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