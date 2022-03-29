Минсельхоз хочет компенсировать производителям молочной продукции затраты на маркировку

Ранее маркировку молочной продукции предлагалось приостановить ЦРПТ

Минсельхоз предлагает компенсировать производителям молочной продукции 70% затрат на оборудование для маркировки. Соответствующий проект постановления кабмина, подготовленный агроведомством, опубликован на портале проектов нормативных актов. В пояснительной записке к документу говорится, что производители молочной продукции потратят на маркировку 12,2 млрд руб., при этом 8,9 млрд руб. будет направлено на приобретение оборудования. В случае одобрения документа, компенсации будут выплачиваться за оборудование, купленное в 2021—2023 годах.



Ранее сообщалось, что маркировку молочной продукции могут приостановить на год. Такое предложение было в плане первоочередных действий правительства для поддержки бизнеса в условиях международных санкций, писал РБК. Позже «Интерфакс» уточнял, что Минпромторг решил пока не запускать эксперименты по маркировке новых категорий товаров, но продолжить уже начатую работу. Отменять маркировку министерство считает нецелесообразным, говорила руководитель департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Екатерина Приезжева. По ее словам, «все участники, по которым обязательные требования уже вступили в силу, понесли капитальные инвестиционные затраты», и отказ от системы может привести к новым затратам — на демонтаж оборудования, а также потребует увольнения уже обученного персонала. Вместе с тем Минпромторг готов пересмотреть сроки вступления обязательных требований по некоторым видам маркируемых товаров. В основном, как следует из слов Приезжевой, это коснется молочной продукции и воды.



Управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что компенсация стоимости оборудования была бы лучшей поддержкой, но вопрос в том, насколько оперативно деньги дойдут до производителей. Сейчас проблем с маркировкой, кроме дополнительной финансовой нагрузки, нет, отметил он.



Затраты на внедрение маркировки «Честный знак» на площадках «ЭкоНивы» составили порядка 100 млн руб. с учетом программного обеспечения и модернизации IT-инфраструктуры, рассказала «Агроинвестору» руководитель управления GR & ESG группы «ЭкоНива» Любовь Аксенова. «Важно понимать, что это не освобождает предприятия от постоянной необходимости оплачивать предоставление кодов маркировки и их нанесение. В связи с этим приостановка маркировки и компенсация части затрат на ее внедрение 一 вопросы совершенно разного порядка», — говорит она. По мнению Аксеновой, компенсация уже понесенных всеми молочными предприятиями затрат стала бы важным подспорьем, особенно в текущей ситуации.



Вместе с тем, учитывая возникающие проблемы с логистикой и отказы некоторых поставщиков работать с контрагентами из России, очень скоро может встать вопрос о принципиальной технической возможности наносить коды маркировки: установленное импортное оборудование требует обслуживания и расходников. Кроме того, оборудование новых линий в рамках реализации инвестиционных проектов может обойтись производителям существенно дороже и значительно задержать сроки запуска проектов, отмечает Аксенова. Она считает, что приостановка инициативы до стабилизации ситуации позволит производителям, а также типографиям найти альтернативные варианты разрешения вопросов.



Управляющий компанией «Кубанская Станица» (входит в ГК «Концерн Покровский») Сергей Мосиенко также считает, что компенсация понесенных на маркировку затрат — очень своевременная мера, учитывая рост издержек и другие сложности, с которыми сталкивается сейчас молочная отрасль. «С 1 декабря 2021 года мы в обязательном порядке маркируем всю продукцию в соответствии с постановлением правительства. Оборудование для считывания и ввода в оборот кодов получили в октябре прошлого года, затраты на его приобретение составили более 7 млн руб. Если в рамках компенсации мы можем получить 70% этой суммы — это эффективная поддержка, учитывая рост цен на упаковку — только за последний месяц она подорожала на 62%», — прокомментировал «Агроинвестору» Мосиенко.



Он также считает, что в сложившихся условиях производителям помогло бы снижение тарифов ЦРПТ — оператора системы маркировки в России. По словам Мосиенко, сейчас «Кубанская Станица» платит за коды порядка 350 тыс. руб. в месяц, но у других компаний затраты могут доходить до 1 млн руб. При сохранении таких тарифов отмена обязательной маркировки экономически оправдана и в долгосрочной перспективе позволит сократить издержки производителей, думает он.



Но Мосиенко не считает приостановку маркировки оперативной мерой поддержки. Это связано с тем, что оборудование уже куплено, оно работает, законтрактованы упаковочные материалы и услуги типографий по нанесению кодов. Производителям нужно снизить издержки в краткосрочном периоде, компенсация затрат на оборудование и снижение тарифов ЦРПТ в этом отношении будут работать более эффективно, уверен он.



Гендиректор группы «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что маркировка сейчас — это «безумие». «Не понимаю, почему сейчас поднимается этот вопрос, потому что и так проблем очень много — с упаковкой, поставками ингредиентов, оборудования. Я не знаю, как мы будем жить через три недели, три месяца, когда доедим запасы, а мы говорим о маркировке. Государству деньги некуда девать что ли?», — рассуждает он.



По словам Матвеева, лучшей поддержкой была бы компенсация процентной ставки по кредитам для переработчиков и производителей, причем не только продуктов питания, но и оборудования, чтобы поддержать импортозамещение. Он также считает, что в случае, если государство решит пойти дальше в плане расширения маркировки молочной продукции, то в отрасли «может начаться внутренний бунт».

