Unagrande переносит запуск нового цеха из-за проблем с поставкой оборудования

На какой срок переносится запуск цеха — пока неясно Unagrande

Unagrande Company (выпускает молочную продукцию, в частности сыры под брендами Pretto, «Умалат», Unagrande и «Бонджорно») переносит запуск цеха по производству сливочных сыров на более поздний срок из-за проблем с ввозом оборудования. Об этом рассказала директор по маркетингу компании Оксана Фролова в ходе онлайн-мероприятия «Антикризис 2022: как сохранить бизнес, не улетая в Эмираты», пишет Milknews.



«В этом году мы планировали запустить новый цех, который позволил бы расширить производство сливочных сыров. После того, как границы оказались закрыты, мы уже долгое время не может ввести оборудование. Возникают вопросы с оплатой, с ввозом. Соответственно, мы понимаем, что дату ввода в эксплуатацию придется отодвинуть», — сказала Фролова (цитата по Milknews). Она также рассказала о росте себестоимости многих составляющих производства сыра, в частности упаковки и моющих средств.



Гендиректор Unagrande Company Алексей Мартыненко уточнил «Агроинвестору», что сложности связаны с невозможностью оплаты и получением специальных разрешений, которые подтверждают, что оборудование не будет использоваться в военных целях. «Мы этим уже месяц занимаемся. Все оборудование пока в Европе, и непонятно, когда оно приедет. Надеемся, поставки будут. Но сейчас многое сложно ввезти, поэтому переносим запуск цеха. На какой срок — ясности нет», — прокомментировал он.



По словам управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, компании, которые успели ввезти оборудование для своих проектов, будут продолжать их реализовывать. Но оценить, сколько их, пока сложно. Эксперт говорит, что кроме проблем с импортным оборудованием есть и перманентные сложности с поставкой заквасок, упаковки и ряда других компонентов, но все они постепенно решаются.​ «Импортных компонентов много — начиная от заквасок и заканчивая фреоном, которого в России сейчас нет. Проблем достаточно <...>. Пока все в подвешенном состоянии», — добавляет Мартыненко.



Как пишет «Коммерсантъ» , Tetra Pak уведомила клиентов в России о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих. При этом выпуск упаковки для социально значимых продуктов, таких как молоко, будет увеличен. По словам источника издания, у Tetra Pak в России сырья остается меньше, чем на месяц, скоро компания должна договориться о закупке картона с одним из местных заводов, нужно еще найти альтернативу нескольким компонентам, которые, вероятно, придется ввозить из Китая.

