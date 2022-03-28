Fazer планирует продолжить работу в России

В России Fazer управляет тремя хлебопекарными предприятиями в Санкт-Петербурге и одним в Москве

Финская компания Fazer, производитель шоколада и хлебобулочных изделий, планирует сменить юридическое наименование с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом» и продолжить работу на территории России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — говорится в сообщении. Такое решение принято в связи с уходом группы Fazer с российского рынка.



Собственник российской компании пока остается прежним: согласно ЕГРЮЛ, ООО «Фацер» принадлежит нидерландской Fazer Bakeries B.V. Бренд-архитектура компании меняется, основным брендом становится «Хлебный дом». Линейки «Энергия здоровья» и «Бурже» также останутся на рынке и станут самостоятельными брендами, как и замороженная хлебобулочная продукция.



В России Fazer управляет тремя хлебопекарными предприятиями в Санкт-Петербурге и одним в Москве. Оборот холдинга в России в 2021 году составил 157 млн евро — это около 13% от всей выручки холдинга.



В начале марта на фоне российской военной спецоперации на Украине ряд иностранных компаний сообщили, что уходят из России, приостанавливают работу или инвестиции. В числе первых о прекращении работы в России сообщил холдинг Fazer Group.



«У нас есть несколько заинтересованных сторон и серьезные последствия, которые необходимо учитывать, что не позволило нам выйти так быстро, как нам бы хотелось, — говорил тогда президент и гендиректор Fazer Group Кристоф Вицтум. — Мы работали неустанно и как можно быстрее, принимая во внимание возможные риски и угрозы». Также компания сообщала, что приостановила весь экспорт своих кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий из Финляндии в Россию и прекратила все инвестиции.

