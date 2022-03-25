ФАС прорабатывает возможность наказания всех участников рынка за спекуляции

В рыночной экономике дефицит компенсируется корректировкой цены М. Стулов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность распространения антимонопольного законодательства, действующего сейчас только в отношении доминирующих компаний, на все предприятия, включая посредников, которые завышают цены в период повышенного спроса. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС, отметив, что окончательного решения по данному вопросу пока нет.



По данным «Известий», аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.



Исполнительный директор ассоциации производителей «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что если нет монополий, картельного сговора на конкурентном рынке, то не стоит вмешиваться в работу предприятий, вводя новые термины и расширяя круг регуляторики с использованием терминов, не имеющих юридической четкой дефиниции.



«Дефицит — экономический термин, обозначающий снижение предложения, и в рыночной экономике компенсируется корректировкой цены, что позволяет несколько снизить спрос и иметь как результат товар на полке, — говорит Востриков. — При наличии конкуренции "искусственность" снижения предложения исключена, так как хозяйствующие субъекты ведут себя по-разному». По его словам, расширение субъектности регулирования приведет к коррупционным рискам и возможному злоупотреблению полномочиями проверяющих органов по субъективным основаниям. Их придется регламентировать для самых разнообразных бизнес процессов. «Например, сейчас хозяйствующий субъект сам решает, на какой срок и в каком объеме может быть складирован производственный запас сырья на предприятии пищевой промышленности, а при принятии нормативных изменений уже будет риск привлечения к ответственности», — заключил он.



Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков сказал «Известиям», что сейчас неясно, кто будет устанавливать факт спекуляции, от какой цены следует отталкиваться, и не вызовет ли это решение дополнительного дефицита, особенно в среде малого бизнеса. Он напомнил, что на стоимость товаров влияют внешние факторы, такие как рост курса доллара, подорожание логистики и прерывание цепочек поставок, а не только желания предпринимателей.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отметил, что ФАС, вероятно, хочет, чтобы все участники продуктовой цепочки действовали «более этично». «Потому что когда товар, который был произведен месяц-два назад, хранился на складе, а потом переоценивался и поступал в продажу — это не очень этично. Хотя понятие спекуляции достаточно сложное, потому что, по сути, весь бизнес — это спекуляция. Но есть определенные рамки, которые должны соблюдаться, определенная бизнес-этика», — сказал он «Агроинвестору».

