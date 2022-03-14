McCain отказалась строить завод по переработке картофеля в Тульской области

Первый камень завода был заложен летом 2021 года Grimme UK

«Маккейн Фудс Рус», дочерняя компания канадской McCain Foods Limited, приняла решение остановить проект строительства завода по переработке картофеля в ОЭЗ «Узловая» Тульской области. Проблемы с цепочками поставок, финансированием, ограничениями на поездки и колебаниями валютных курсов сделали продолжение строительства невозможным, сообщила компания. Она отметила, что сожалеет о закрытии проекта и обязуется выполнить все обязательства по заключенным договорам.



Первый камень завода был заложен летом 2021 года. Предполагалось, что предприятие будет перерабатывать более 200 тыс. т картофеля и выпускать свыше 100 тыс. т готовой продукции в год. Основу ассортимента должны были составить картофель фри и картофель по-деревенски, а также продукция в панировке. Компания «МакКейн» стала первым иностранным резидентом ОЭЗ «Узловая». Завершить строительство завода планировалось в 2022 году.



Стоимость проекта оценивалась на уровне 12,7 млрд руб. Компания подписала инвестиционное соглашение с администрацией региона в конце 2020 года. Летом того же года McCain Foods Holland B.V. и его европейская «дочка» McCain Europa B.V. учредили в городе Узловая Тульской области ООО «Маккейн Фудс Рус» с уставным капиталом 50 млн руб.



О планах канадской компании построить в России завод по производству картофеля фри сообщалось неоднократно. Например, в 2011 году речь шла о предприятии в Брянской области, его мощность должна было составить порядка 150 тыс. т. В феврале 2019-го гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов говорил о возможном начале выпуска картофеля фри в партнерстве с McCain, но в итоге агрохолдинг отказался от этой идеи.



McCain Foods Limited — международная компания, производящая треть всего картофеля фри в мире. McCain управляет 49 заводами в Канаде, США, Австралии, Европе, Южной Африке, Новой Зеландии, Индии и Китае. В России у компании есть дистрибуторское подразделение «Маккейн Маркетинг (Рус)». Также работает картофельное хозяйство ООО «Маккейн Агрикультура (Рус)».

