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McCain отказалась строить завод по переработке картофеля в Тульской области

Инвестиции в проект оценивались почти в 13 млрд рублей

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Первый камень завода был заложен летом 2021 года
Grimme UK
Первый камень завода был заложен летом 2021 года
Grimme UK

«Маккейн Фудс Рус», дочерняя компания канадской McCain Foods Limited, приняла решение остановить проект строительства завода по переработке картофеля в ОЭЗ «Узловая» Тульской области. Проблемы с цепочками поставок, финансированием, ограничениями на поездки и колебаниями валютных курсов сделали продолжение строительства невозможным, сообщила компания. Она отметила, что сожалеет о закрытии проекта и обязуется выполнить все обязательства по заключенным договорам.

Первый камень завода был заложен летом 2021 года. Предполагалось, что предприятие будет перерабатывать более 200 тыс. т картофеля и выпускать свыше 100 тыс. т готовой продукции в год. Основу ассортимента должны были составить картофель фри и картофель по-деревенски, а также продукция в панировке. Компания «МакКейн» стала первым иностранным резидентом ОЭЗ «Узловая». Завершить строительство завода планировалось в 2022 году.

Стоимость проекта оценивалась на уровне 12,7 млрд руб. Компания подписала инвестиционное соглашение с администрацией региона в конце 2020 года. Летом того же года McCain Foods Holland B.V. и его европейская «дочка» McCain Europa B.V. учредили в городе Узловая Тульской области ООО «Маккейн Фудс Рус» с уставным капиталом 50 млн руб.

О планах канадской компании построить в России завод по производству картофеля фри сообщалось неоднократно. Например, в 2011 году речь шла о предприятии в Брянской области, его мощность должна было составить порядка 150 тыс. т. В феврале 2019-го гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов говорил о возможном начале выпуска картофеля фри в партнерстве с McCain, но в итоге агрохолдинг отказался от этой идеи.

McCain Foods Limited — международная компания, производящая треть всего картофеля фри в мире. McCain управляет 49 заводами в Канаде, США, Австралии, Европе, Южной Африке, Новой Зеландии, Индии и Китае. В России у компании есть дистрибуторское подразделение «Маккейн Маркетинг (Рус)». Также работает картофельное хозяйство ООО «Маккейн Агрикультура (Рус)».

Также о сокращении деловой активности и приостановке инвестиций в России из-за ситуации вокруг Украины сообщил американский концерн Cargill. При этом работа основных предприятий компании по производству продуктов питания и кормов в России продолжится. «Еда — это основное право человека, и ее никогда не следует использовать в качестве оружия, — подчеркивает Cargill. — Этот регион играет важную роль в нашей глобальной продовольственной системе и является важнейшим источником ключевых ингредиентов для основных продуктов питания, таких как хлеб, детское питание и хлопья».


Татьяна Кулистикова 

Агроконсалтинг

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