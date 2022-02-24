Импорт картофеля в 2021 году вырос на 73%

В этом году импорт может еще увеличиться Pixabay

В прошлом году Россия импортировала 546 тыс. т картофеля, что на 72,7% больше, чем в 2020-м, когда прирост ввоза по сравнению с 2019-м составлял 5,1%. Вместе с тем импорт других овощей «борщевого набора» в прошлом году снизился: лука — на 26% (214 тыс. т), капусты — на 20% (83 тыс. т), сообщил Росстат со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Увеличение импорта картофеля было ожидаемо: это связано с невысоким урожаем в России из-за погодных условий, говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, в этом году, скорее всего, высокий объем ввоза сохранится из-за также относительно невысоких сборов.



«Потребление картофеля в России, по нашим оценкам, ежегодно составляет 15-20 млн т, соответственно, импорт в 546 тыс. т в процентном выражении большой роли не играет», — комментирует исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. По его словам, в этом году ввоз может вырасти до 700-800 тыс. т из-за нехватки отечественного отборного картофеля.



«Однако подобные прогнозы — дело неблагодарное. Так, были моменты, когда торговые сети контрактовались на импорт (им интересно с ним работать, так как можно сделать хорошую наценку), и, чтобы обеспечить сбыт импортного картофеля, они закрывали так называемые торговые карточки на отечественный картофель. То есть действовали в ущерб нашему сельхозпроизводителю, и мы считаем, что это неправильно», — сказал «Агроинвестору» Красильников.



В этом году первые партии картофеля из Египта начали импортироваться в конце января, хотя, судя по практике последних лет, массовые поставки приходятся на апрель-май, продолжает он. По словам Красильникова, Россия для этой страны — интересный рынок: около половины всего производимого в Египте картофеля отправляется в Россию. «До сегодняшнего дня цены на картофель из Египта падали и составляли порядка 50 тыс. руб./т», — добавляет он. По словам Красильникова, в этом году Египет значительно увеличил посадки картофеля, и это, вероятно, может быть связано в том числе с ожиданием повышенного спроса со стороны России.



Последние 15 лет Россия выращивает больше картофеля, чем импортирует, а его ввоз — это замещение недостаточного внутреннего производства в весеннее время до получения нового урожая, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Прошлогодний рост импорта связан с невысокими сборами из-за погодных условий, добавляет она. «Объемы импорта могут расти из-за неурожая или нехватки мощностей для хранения. У нас действительно есть проблема с хранением, поэтому мы ежегодно закупаем от 200 тыс. т до 600 тыс. т картофеля в странах, которые собирают урожай в зимнее время. Например, у Египта, где картофель собирают дважды в год, и необходимости в мощностях для хранения нет», — говорит она.



По мнению Решетниковой, для снижения зависимости от импорта нужно строить современные круглогодичные хранилища, но для этого нужны серьезные инвестиции. «Большая часть картофеля (примерно 50%, в зависимости от региона доля может быть выше) в России выращивается в хозяйствах населения, но у населения нет и не может быть подходящих хранилищ», — отмечает она. Так, если бы в стране было массовое товарное производство картофеля, то проблемы с хранением, и, следовательно, высоким импортом не было бы.



Если доля импортного картофеля в потреблении, по словам Красильникова, не так велика, то зависимость от ввоза семенного материала превышает 50%. Переработчики (производителей картофеля-фри, чипсов и др.) полностью зависят зарубежной селекции, говорит он. «Если в предыдущие годы мы завозили 5-10 тыс. т семенного картофеля, то в 2021 году, по данным ФТС, импорт посадочного материала составил около 14 тыс. т», — добавляет он. В этом году, предварительно, будет поставлено порядка 15 тыс. т, в том числе для нужд новых мощностей по переработке картофеля.



«В товарном секторе ежегодно высаживается около 850 тыс. т семян, и в таком масштабе импорт в 10-15 тыс. т теряется. На зарубежную селекцию в целом приходится до 70% посадочного материала, который ввозился в виде мини-клубней или микро-растений. Для снижения зависимости от зарубежных поставок в России до 2030 года действует подпрограмма “Развитие селекции и семеноводства картофеля”, но пока она в промежуточной стадии. За время ее работы было зарегистрировано 30 сортов, и сейчас надо приложить усилия для их популяризации», — подчеркивает Красильников. Глушков отмечает, что порядка 70% семян картофеля — импорт, но благодаря подпрограмме обеспеченность отечественным посевным материалом должна расти. При этом зависимость по семенам овощей пока высокая, заключает он.

