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Агрохолдинги России - 2021

Рынки

Картофель мал, да дорог. Снижение производства и качества повысило цены и может вылиться в нехватку сырья для переработки

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Российский урожай товарного картофеля в этом году может сократиться до 6 млн т. Причины уменьшения сбора — неблагоприятная погода и сложности с уборкой. Цены на агрокультуру начали расти уже в период уборочной, однако рост затрат на производство не позволит аграриям заработать намного больше, чем годом ранее. В то же время рынку грозит дефицит продукции — сельхозпроизводители с хранилищами могут придерживать продажи до весны


Урожай картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) в 2021 году изначально ожидался на уровне 7,15 млн т (прогноз Минсельхоза). Однако, по данным самого ведомства на середину октября, в упомянутых формах хозяйств урожай клубня был собран с площади 227 тыс. га (из 280 тыс. га) и составил 4,9 млн т. При этом средняя урожайность не превышала 220 ц/га. Если этот показатель до конца уборки сохранится на таком же уровне, то валовой сбор картофеля в стране может составить в лучшем случае чуть более 6 млн т.  

Елена Максимова 

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