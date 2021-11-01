Картофель мал, да дорог. Снижение производства и качества повысило цены и может вылиться в нехватку сырья для переработки

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Российский урожай товарного картофеля в этом году может сократиться до 6 млн т. Причины уменьшения сбора — неблагоприятная погода и сложности с уборкой. Цены на агрокультуру начали расти уже в период уборочной, однако рост затрат на производство не позволит аграриям заработать намного больше, чем годом ранее. В то же время рынку грозит дефицит продукции — сельхозпроизводители с хранилищами могут придерживать продажи до весны



Урожай картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) в 2021 году изначально ожидался на уровне 7,15 млн т (прогноз Минсельхоза). Однако, по данным самого ведомства на середину октября, в упомянутых формах хозяйств урожай клубня был собран с площади 227 тыс. га (из 280 тыс. га) и составил 4,9 млн т. При этом средняя урожайность не превышала 220 ц/га. Если этот показатель до конца уборки сохранится на таком же уровне, то валовой сбор картофеля в стране может составить в лучшем случае чуть более 6 млн т.