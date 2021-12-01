Минсельхоз: в следующем году производство овощей открытого грунта увеличится

Сейчас собрано 6,7 млн тонн картофеля и более 5 млн тонн овощей открытого грунта Е. Егоров

В 2022 году в России может быть произведено 5,8 млн т овощей открытого грунта против 5,5 млн т в 2021-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, которые представил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на заседании в Совете Федерации. Согласно его презентации, производство овощей открытого грунта будет увеличиваться ежегодно. Так, в 2023 году их урожай может достигнуть 5,9 млн т, в 2024-м — 6 млн т, в 2025-м — 6,3 млн т, в 2030-м — 6,5 млн т.



Также вырастет производство картофеля. В 2021 году сбор в товарном секторе оценивается в 6,7 млн т, в 2022 году от может увеличиться до 7,2 млн т, и в последующие годы будет прибавлять по 0,2 млн т, достигнув 8,2 млн т в 2030-м. Урожай плодов и ягод в 2021 году оценивается в 1,5 млн т, в 2022 году — на уровне 1,6 млн т, в 2023-м — 1,9 млн т, в 2024-м — 2,1 млн т, в 2025-м — 2,2 млн т, в 2030-м — 2,4 млн т.



Некрасов также рассказал, что к настоящему времени собрано 6,7 млн т картофеля и более 5 млн т овощей открытого грунта, темпы уборки находятся на уровне 2020 года. Он также отметил, что Россия не достигает показателя доктрины продовольственной безопасности по плодам и ягодам — сейчас он составляет только 42,4% при нормативе 60%. «По картофелю и овощам мы, в принципе, не так далеко находимся от уровня доктрины и делаем все возможное, чтобы эти показатели были достигнуты в ближайшее время», — отметил Некрасов. Согласно его презентации, уровень самообеспечения картофелем составляет 89,2% при индикаторе 95%, овощами и бахчевыми культурами — 86,3% при 90%, пишет «Финмаркет».



Глава департамента также сказал о необходимости развития экспорта этой продукции. Так, по состоянию на 21 ноября вывоз картофеля составил 130 тыс. т против 425 тыс. т за весь 2020 год, плодов и ягод — 21,1 тыс. т против 22,2 тыс. т, овощей — 140 тыс. т против 183,1 тыс. т. При этом Некрасов отметил, что зависимость от импорта сохраняется, особенно по плодам и ягодам. В этом году импорт плодов и ягод составил почти 1,7 млн т.



В начале сентября Минсельхоз потребовал от региональных властей увеличить поддержку овощеводов, чтобы они смогли за пять лет увеличить урожай на 10%. В сентябре чиновники выражали обеспокоенность прогнозами по ряду регионов о возможном снижении производства. Такая ситуация не позволит достичь показателей доктрины продовольственной безопасности, а также приведет к росту цен, считает министерство.

