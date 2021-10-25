Малые производители картофеля и овощей могут покинуть рынок

Поддержка отрасли со стороны государства позволит избежать негативного сценария Pixabay

В следующем сезоне малые и средние производители картофеля и овощей открытого грунта могут покинуть рынок из-за роста цен на семена, удобрения и технику, считает председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин. При этом крупные компании не успеют их заменить в короткий срок, сообщает ТАСС со ссылкой на его выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме стабилизации цен на агропродовольственном рынке.



По словам Лупехина, сейчас нужно принять меры, чтобы малый и средний бизнес смог в следующем сезоне обеспечить себя необходимыми ресурсами для продолжения производства картофеля. Иначе, считает он, некрупные компании и фермеры переориентируются на производство зерновых и масличных агрокультур. Кроме того, ситуацию на рынке может ухудшить импорт овощей: он помешает отечественным производителям реализовать свой урожай, который в этом году и так убирается с большим трудом.



Во время слушаний директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов сообщил, что на финансирование мероприятий в овощеводств и картофелеводств в 2022 году планируется дополнительно направить около 5 млрд руб. Однако, как говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, пока нет ясности, как и на что пойдут эти деньги, насколько они будут адресными. И в любом случае государство должно уделять отрасли более пристальное внимание ввиду ее большого социального значения.



Михаил Глушков, директор Плодоовощного союза Если государство не предпримет каких-либо мер по сдерживанию роста себестоимости производства и будет, например, регулировать цены на овощи открытого грунта, то их выращивание перестанет быть рентабельным. Если же оно будет стимулировать бизнес через, допустим, субсидирование, отрасли будет намного легче, и негативных сценариев в таком случае можно будет избежать.

Глушков объясняет, что уход с рынка малых и средних компаний может произойти только в случае убыточности производства картофеля и овощей. И это, продолжает он, вполне вероятно, если затраты продолжат расти нынешними темпами, в то время как цены производителей повышаются не так активно и даже отчасти сдерживаются государством за счет привлечения дополнительных объемов продукции на рынок из ЛПХ. «Так что если производство овощей открытого грунта не будет выгодным, то и заниматься им не будут. Конечно, первыми с рынка могут уйти самые слабые игроки — мелкие производители», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Чтобы не допустить ухода с рынка небольших игроков, нужно работать над снижением затрат или ограничением темпов их роста и искать баланс цен, который будут выгодны и бизнесу, и относительно комфортным для потребителей, считает Глушков. Однако это уже задача государства, и сейчас Минсельхоз разрабатывают стратегию развития овощеводства и картофелеводства, согласно которой к 2025 году объемы производства вырастут на 15%. «Если ничего не делать и пустить рынок на самотек, то печальные последствия возможны, — говорит Глушков. — Однако, если производство сократится, то в скором времени увеличится и рентабельность бизнеса, что в свою очередь повлечет увеличение объемов выращивания продукции».

