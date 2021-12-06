Производители предупредили о риске нехватки российского картофеля

Минсельхоз рассчитывает на увеличение производства в следующем году Pixabay

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в этом году российские аграрии получили достойный урожай картофеля и овощей. Однако в перспективе есть риск нехватки российского столового картофеля, что связано с сокращением производства в личных подсобных хозяйствах и возросшим спросом со стороны переработчиков, отметил Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) на совещании в Минсельхозе, пишет «Коммерсантъ». В частности, в 2021 году в России на переработку пошло около 1 млн т картофеля, в 2022-м уйдет до 1,5 млн т, к 2026 году — до 3 млн т, уточняет издание.



По данным Минсельхоза, в этом году в товарном секторе собрано 6,68 млн т картофеля при средней урожайности 24,5 т/га. Гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что, по предварительным данным, урожай картофеля в этом году должен составить 6,6-6,7 млн т против 6,8 млн т в 2020-м. «Может быть, урожай дойдет до уровня прошлого года. Уборка все еще продолжается на Дальнем Востоке и на Юге России», — уточнил он. По словам Глушкова, для обеспечения внутренних потребностей такого объема достаточно.



Минсельхоз отмечает, что обеспечению стабильной ситуации на рынке и росту урожаев будет способствовать использование качественного посадочного материала и расширение посевных площадей. Сейчас министерство разрабатывает федеральный проект, направленный на увеличение объемов производства к 2025 году не менее чем на 15%, или 7,8 млн т картофеля. В следующем году его посадки в товарном секторе предполагается расширить до 305 тыс. га.



Картофельный союз на совещании предложил для увеличения производства картофеля предусмотреть новую меру поддержки — компенсацию по 100 тыс. руб. на 1 га вводимых в оборот земель. «При наращивании объемов производства картофеля необходимо сконцентрировать усилия прежде всего на территориях-лидерах: Брянская, Тульская, Нижегородская, Астраханская области и ряда других регионов, которые располагают для этого благоприятными земельными и водными ресурсами, кадровым потенциалом, предусмотрев для них повышенные коэффициенты мер господдержки, и стимулирование ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей хранения», — говорится в сообщении союза.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «Агроинвестору», что дефицита картофеля весной 2022 года не ожидается. «Есть определенный недобор отборного картофеля, также мы видим некоторые проблемы с будущим семенным фондом под посадки в 2022-м и 2023 годах. Вопрос будет решаться увеличением импорта из стран Евросоюза, прежде всего для новых проектов по переработке, а также развитием проектов по реализации подпрограммы ФНТП по семенному картофелю», — уточнил он. Сейчас есть определенная нехватка картофеля, который используется для промышленной переработки, добавил Красильников.



Глушков подтвердил, что количество компаний-переработчиков в России действительно растет, что создает определенные проблемы. По мнению Глушкова, необходимо увеличивать производство картофеля. «Мы считаем, что говорить о прогнозах на 2022 год еще рано. Пока нужно понять, что происходит на рынке в текущем году», — сказал он.



Красильников считает, что часть сельхозпроизводителей по ряду причин переориентируются на выращивание картофеля для промпереработки, поэтому рынок столового картофеля будет сужаться. Красильников также отметил, что сейчас наблюдается существенное сокращение площадей под картофелем в ЛПХ. Союз фиксирует, что производство картофеля в хозяйствах населения ежегодно уменьшается примерно на 1 млн т. «Если мы к 2026 году не компенсируем постепенное снижение объемов валового сбора этого сектора, могут появиться определенные трудности. Перед органами исполнительной власти, курирующими аграрный сектор, стоит задача привлечь товарный сектор к увеличению площадей, урожайности и общего валового сбора», — заключил он.

